Jaan Toominga aastalõpumõtisklus. Täherahvas

Jah, meid on üks miljon. Ainult. Sest Indias elab üle miljardi inimese, Hiinas ka üle miljardi. Indias on palju eri keeli, näiteks bengali keelt räägib 250 miljonit inimest. Euroopas on inglased, sakslased, prantslased, hispaanlased vähemalt suurrahvad Euroopa mõõtkavas. Kuid inglise keel on saamas lingua franca'ks ja selles keeles rääkijaid on maailmas üle miljardi. Ja nüüd tahame meie saada esimese viie hulka Euroopas. Mis see tähendaks? Eks ikka kõigepealt mõõdetakse edurivi majanduslike näitajate järgi. Aga me ei saa iial kosmosetööstuse, elektroonika, lennunduse ja autotööstuse ja muudes tähtsates valdkondades maailmas esirinda. Sest meil puuduvad ressursid ja tööjõud. Jah, meid on tõesti liiga vähe.

Ja nüüd oleme hädas, sest naised ei kipu sünnitama ja paljud lahkuvad me maalt. Ilmselt tõesti ei mindaks minema, kui oleksime Euroopas esimese viie seas. Lihtsalt palgad oleksid nii kõrged, et pole mõtet ära minna. Kuigi minejaid ikka oleks, sest on palju elualasid, millele meil pole rakendust. Tuumafüüsikud näiteks. Ei ole eriti võimalik sundida venelasi õppima eesti keelt, sest meid on nii vähe ja kuna nüüd on piirid lahti, siis ikka meelitavad kõrgem palk ja prestiižsemad ülikoolid mujal. Võibolla, kui meie ülikoolid oleksid esimese kümne hulgas maailmas, siis õpitaks meeleldi siin, kuid kust võtta tippõppejõude, kust võtta vahendeid, et meie rahvakilluke saaks ka vaimselt vägevaks. Ja nii ongi ainult üksikud pääsenud maailma: Arvo Pärt ja mõned teised muusikud, on mõni tippsportlane ja me hüppame rõõmust lakke, kui mõni raamat tõlgitakse meie keelest mõnda teise keelde.

Meil on alaväärsuskompleks ja see lööb välja igal alal. Me põeme alaväärsust ja poeme seetõttu suuremate ees, matkime neid, püüame neile meeldida. Venelane siin tunneb end ikka võõrana, sest tema rahva enamus on mujal. Kunagi nad valitsesid meid, sellest polegi palju aega tagasi, eks nad nüüdki tunne oma üleolekut. Vähemalt juba selle tõttu, et meid on nii tühine arv võrreldes nendega. Ja me oleme tõesti tähtsusetu rahvakild maailmas, pole ime, kui mõne suurrahva liige ei teagi meie olemasolust midagi ning ei teagi, kus asub me maa. Pole ime, kui meid Islandiga segi aetakse, kuigi! -- islandlasi on vähem kui meid. Ja eks meil ole tõesti probleem, kuidas alles jääda, kuidas püsima jääda ja säilitada oma keel. Keel, mis kuulub soome-ugri keelkonda, milles on ainult 25 miljonit rääkijat. See on ühe megalinna elanike arv. Ja sellest 25 miljonist on 14 miljonit ungarlast ja 5 miljonit soomlast. Ülejäänud mahuvad 5-6 miljoni soome- ugri keele rääkijate hulka. Ja on juba meie keelkonnas ka hääbuvaid keeli. Ja paljud sugrilaste rahvad elavad Venemaal ilma oma riigita. Kui kauaks meid on? Mis tähtsust meil on maailmas? Umbes sama palju nagu sääsepirin elevandile on meie hääl maailmas.

On ammu teada, et inimene on tähetolmust. Me oleme täheainest, sugulased tähtedega. Enamus aga käib nina maas ja elab lihas ja veres. Me kakleme ja kadestame üksteist, ei ole me kerge meelega ega vabad. Kuigi juba Faehlmann kirjutas, et eestlane räägib oma vabaduse ajast, mis minevikus oli. Nüüd oleme vabad, meil on oma riik. Kuid unustame, et oleme täherahvas ja nüüd on ka palju tõendeid, et elu on tulnud kosmosest. Francis Crick, Nobeli preemia laureaat, bioloog, kirjutas omal ajal, et elu on lausa toodud meile siia maa peale. Kui see nii on, siis oleme kuskilt mujalt siia istutatud. Äkki meie ülesanne on meenutada oma päriskodu ja loota, et kunagi saame sinna tagasi. Jah, äkki oleme tõesti täherahvas ning kord tuleb aeg, kus meie sugulased (või loojad!) kosmoses saabuvad taas siia ning viivad meid ära või õpetavad meid, kuidas elada täherahvana. Või karistavad meid, et me ikka sõdime veel omavahel ning ei suuda luua rahuriiki maa peale.

Me ei ta, jah, see kuulub veel ulmevalda, kuid ka palju ulmest on saanud tegelikuks. Me ei tohi olla enesekindlad ülbikud, meie ülesanne on kuulata tähtede häält, kuulata tarku ning ehitada üles maailm, kus puuduvad kannatused, haigused ja tülid. Ja seda saavad õpetada meile ainult Taevased Väed. Jeesus Kristus, kes läks pärast surmast ülestõusmist taevasse, me peame kuulama Teda, Jeesust, kes on Isaga üks, peame hoolima Maaemast, kes on piinatud ja verine. Ja võib saabuda aeg, mil Maaema ja Taevaisa sõlmivad liidu ja maksavad kätte kõigile, kes on elavat Maad piinanud. Siis röögitakse "Issand, halasta!", kuid siis on hilja, siis pole mingit halastust, on Maaema kättemaks rüüstajatele ja Taevaisa raev nende vastu, kes ei võtnud vastu ta Poega.

Aamen.