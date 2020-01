Eesti bass Ain Anger laulab uusaasta esimesel päeval Viinis

Eesti kuulsamaid ooperibasse Ain Anger on publiku ees ka seekordsel aastavahetusel Viinis. Ta astub üles Beethoveni IX sümfoonia solistina.

Viini kontserdimaja suures saalis kõlab aastavahetuse sündmusena Ludwig van Beethoveni suurteos IX sümfoonia op. 125 d-moll, kus bassi vokaalpartiis esineb Eesti laulja, pikki aastaid Viini Riigiooperi solistina töötanud Ain Anger. Sümfoonia on ettekandel 30. ja 31. detsembri ning 1. jaanuari õhtul, seekord erilise pidulikkusega, Viini klassiku Beethoveni 250. sünniaastapäeva puhul.

Beethoveni IX sümfoonia kolme ettekande okestriks on Viini Sümfoonikud, kaastegev on Viini Singakademie' segakoor, dirigeerib Itaalia noorema generatsiooni maestro Gianandrea Noseda. Ain Angeri kõrval laulavad solistidena veel noored kuulsused, norra dramaatiline sopran Lise Davidsen, itaalia metsosopran Anna Maria Chiuri ning USA afro-ameerika tenor Russell Thomas.

Gianandrea Noseda praegune kuulsaim amet on Washingtonis, ta tegutseb USA rahvusorkestri (National Symphony Orchestra) muusikadirektorina, kus alustas 2017. aastal ning on lepinguga kuni 2025. aasta sügiseni. Selle kõrval on Noseda London Symphony Orchestra peakülalisdirigent ning samas ametis Iisraeli Filharmooniaorkestri ees. 2021. aastal saab Nosedast ka Zürichi Ooperi peadirigent ja temast tuleb niiviisi üleeeilse sünnipäevalapse Paavo Järvi kolleeg, kes 2019 sügisel alustas Zürichi Tonhalle Maag orkestri peadirigendi ja muusikalise juhi ametis. Noseda esinemised jätkuvad jaanuari alguspoolel, 7., 9. ja 10. jaanuaril Milano Filarmonica della Scala orkestri ees La Scala teatrimajas.

10. detsembril laulis Ain Anger Viini Riigiooperis Mozarti "Võluflöödi" etenduse Sarastro osas, dirigeeris USA maestro James Conlon. Operabase annab teada, et 9., 11., 16. ja 19. jaanuaril esineb Anger koduses Viini Riigiooperis Richard Wagneri "Lohengrinis" Heinrich der Vogleri rollis ning neid õhtuid dirigeerib Valeri Gergiev.

Viini Filharmoonikute pikkade traditsioonidega uusaastakontserti Musikvereini kuldses saalis juhatab täna aga läti dirigent, väga populaarne Andris Nelsons, ja osa selle publikust saab õhtul Viini Kontserdimajja tulla kuulama ka Beethovenit Eesti bassi Ain Angeriga solistina.