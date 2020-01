Algas Nukitsa konkurss

Nukitsa konkurss on Eesti Lastekirjanduse Keskuse lugejaküsitlus, kus viimase kahe aasta lasteraamatuid hindavad lapsed ise. Selliselt pakub konkurss autoritele vahetult noorte lugejate tagasisidet, andes ülevaate meie laste lugemiseelistustest. Konkursi eesmärk on populariseerida raamatuid ja lugemist ning tunnustada meie lasteraamatute autoreid ja kirjastajaid.

Lastekirjanduse keskuse direktor Triin Soone sõnul on Nukitsa konkurss Eesti lastekirjanduse suursündmus, mille käigus lapsed ise selgitavad välja populaarseima lastekirjaniku ja illustraatori.

"Traditsioonil on pea 30aastane ajalugu ning seekord kingime pronksist Nukitsad laste lemmikautoritele viieteistkümnendat korda. Konkursi algusaegadel üheksakümnendatel ilmus aastas üsna vähe algupäraseid lasteraamatuid, ja need osalesid kõik konkursil. Tänaseks on nimetuste ja autorite arv tublisti kasvanud," rääkis Soone. "Rõõm on tõdeda, et meie lastekirjandus elab parimaid aegu – aastas ilmub mitusada omamaist lasteraamatut, mille seast leiab häid jutu- ja pildiraamatuid väga erinevale vanusele, huvile ja ka lugemisoskusele."

Et konkurss oleks lastele siiski hoomatav ja hääletamine jõukohane, tegi keskus eeltööd ning kitsendas valiku 100 raamatuni. Kõrvale jäid kordustrükid, väikse leviga ning vähest lugejate tähelepanu pälvinud teosed. Samuti jõudis igast sarjast nimekirja vaid üks osa. Nukitsa konkurss toimub koostöös Eesti raamatukogudega, kus lapsed saavad kohapeal hääletada. Keskuse kodulehel avatud e-hääletuses leiab konkursil osalevate raamatute nimekirja ja kaanepildid. Veebihääletus loob võimaluse ka väljaspool Eestit elavatel lastel konkursil osaleda.

Võitjad tehakse teatavaks 4. aprillil lastekirjanduse keskuses auhinnapeol. Lisaks laureaatidele kutsutakse peole 70 hääletuses osalenud last üle Eesti. Laste lemmikkirjanik ja -illustraator saavad auhinnaks Nukitsa pronkskuju ja rahalise preemia.

Nukitsa konkurssi korraldab Eesti Lastekirjanduse Keskus iga kahe aasta tagant alates 1992. aastast. Varasemate laureaatide hulka kuuluvad näiteks kirjanikud Ilmar Tomusk, Andrus Kivirähk, Kristiina Kass ning kunstnikud Hillar Mets, Heiki Ernits, Edgar Valter jt.