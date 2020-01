Vennaskond toob juubelikontsertidel lavale oma ajaloolised koosseisud

"Alustasime seda bändi sõbra Teet Ivariga. Alguses tegime lihtsalt toas lugusid. Esimene kontsert toimus niimoodi, et ma lugesin kunstiinstituudis juhuslikult kuulutuse pealt, et esineb Vennaskond. Minu bänd, mida tegelikult ei olnud üldse veel moodustatudki, kus oli ainult kaks liiget. Kuna kontsert oli välja kuulutatud, siis selle vahe sees panime bändi kokku. Kuigi lood olid olemas," meenutas laulja Tõnu Trubetsky Vennaskonna saamislugu. Esimesel kontserdil oli Vennaskonnas viis inimest.

Allan Vainola ütles, et tegutsevad edasi ja neil ideid on. "Endale tundub alati, et iga järgmine plaat on kõige parem. Kuidagi jätkub see värk ikka mõnusalt täie hooga." Vennaskond saab tänavu 35-aastaseks ja sel puhul on neil Vainola sõnul plaanis minna minituurile. "See koosneb kolmest kontserdist. Üks kontsert on edukalt antud Tartus."

7. veebruaril astub ansambel üles kohas nimega Kohci Aidad Tallinnas. 28. veebruaril esinevad nad aga Pärnus Kuulsaalis. "Need kontserdid on erilised selle poolest, et seal esinevad kõik ajaloolised koosseisud. Rahva ees on nagu film – on 88. aasta kooseis, 93. aasta koosseis ja siis praegune koosseis, keda on võimalik originaalesituses kuulata," rääkis Vainola.

"Võib-olla ka vahepealseid koosseise," lisas Trubetsky.

Vennaskond esitas "Terevisioonis" loo "Öisel lainel".