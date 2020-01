Galerii. August Komendandi pärandi näitusel joonistub pilt arhitektist, aga ka jõulisest isiksusest

August Komendandi kaabu, vanad fotod temast, kiiver ehitusplatsilt ja muidugi tema ikooniline piip. Näituse eel tegid Komendandi lapsed väga olulise annetuse – nad saatsid hulga oma isa seni USA-s olnud asjadest Eestisse. Nii ongi esimest korda võimalik aimu saada, mismoodi elas ja töötas tippinsener August Komendant.

"Ta oli väga jõuliste seisukohtadega, samas väga soe ja humoorikas. Ta paistis seltskondlikus elus silma ja talle meeldis tähelepanu. Ta viskas head nalja. Samas ta endaga väga vaielda ei lubanud. Ta oli olnud üsna kindlate seisukohtadega, nii eraelus kui ka erialases töös," rääkis näituse kuraator Carl-Dag Lige "Aktuaalsele kaamerale".

"Ta suutis kontrollida tööprotsessi ning ei usaldanud midagi teiste hooleks. Nii võime öelda, et ta oli justkui kontrollifriik. Teiselt poolt see tegigi ta töö nii suureks. See oli tema töö parim osa," selgitas Pennsylvania ülikooli arhitektuuriarhiivi juhataja William Whitaker.

Isikliku elu kõrval on näitusel põhifookuses Komendandi töö, mis on väljas nii originaaljooniste kui ka makettidena. Ja nagu näituse pealkiri ütleb, oli Komendant betoonist võlutud. Materjal, mida paljud peavad igavaks, külmaks ja kõledaks, oli Komendandi kirg läbi aastakümnete.

"Ta mõistis betooni hämmastaval tasemel. Ta tajus materjali sisemisi keemilisi reaktsioone, toimivaid mehhanisme ja jõudu. Ta suutis selle materjali valada vormi ning anda sellele kuju ja mõõtmed. Ta töötas väga hästi koos arhitektidega, ta töötas hästi koos Kahni ja teistega, et võtta betoonist kui materjalist maksimumi," kirjeldas Whitaker.

Näitusel "Betoonist võlutud" peegeldub ka Komendandi viljakas koostöö paljude arhitektidega, sest just arhitektide, inseneride ja ehitajate läbipõimunud koostöösse uskus ta südamest.