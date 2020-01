Galerii: Viljandis Rüki galeriis avati näitus "WIIRALT ja kaks Eesti neidu"

Kunstipublikul avaneb võimalus näha Eduard Wiiralti tuntud teost "Absindijoojad" mitmevärvilisena ja graafilise lehe "Eesti neiu" erivärvilisi söövitusi, mis pärinevad Toomas Sildmäe erakogust, vahendas "Aktuaalne kaamera". Samas kõrval on 19-aastased sõbrannadest noorkunstnikud Anna-Liisa Sääsk ja Inessa Saarits üles seadnud oma nägemuse Wiiralti töödest, nii sünnib dialoog ajastute, tehnikate ja loojate vahel.

Kunstnik Inessa Saarits selgitas, et kuigi neil oli võimalik teha ka näitus oma vanadest töödest, tahtsid nad loomingu siiski Wiiraltiga siduda. "Ta on väga tähtis ka meie jaoks, see on uus vaade Wiiralti teostele."

Kunstnik Anna-Liisa Sääsk lisas, et nad tahtsid kasutada linooli, sest see on üks nendest graafika viisidest, mida nad olid enne teinud ja tundsid. "Me tegime kaardimängu, kus on näha, millised kaardid elu meile jagab."

Galerist Triinu Jürmann sõnas, et nad andsid noortele kunstnikele suhteliselt vabad käed. "Lihtsalt ütlesime, et kas te soovite Wiiralti töödega koos enda töid eksponeerida, muidugi meil on väga hea meel, et nad kasutasidki neidsamu töid oma tööde tegemiseks," tõdes ta ja nentis, et kõik on põimunud ja omavahel väga hästi seotud.

Rüki galerii avati 2019. aasta mais ja on tegutsetud alles kaheksa kuud. Galeristi sõnul on kunstipublik uue galerii väga hästi vastu võtnud. "Meie eesmärgiks on kaasaegne, professionaalsete Eesti kunstnike kunst, võib-olla pigem nooremat generatsiooni näidata," selgitas ta.

Tänavu esitlevad Rüki galeriis oma loomingut veel Edith Karlson, Kadri Toom, Priit Pangsepp ja Albert Gulk. Näitus "WIIRALT ja kaks Eesti neidu" saab Rüki galeriis 8. veebruarini.