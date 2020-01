ERR Lätis: Vilen Künnapu avas Aleksejs Naumovsiga Riias näituse

Arhitekt ja kunstnik Vilen Künnapu avas koos Läti kunstniku ja õppejõu Aleksejs Naumovsiga Riias näituse. Kaks sõpra on ühte galeriisse kokku viinud "Koht, kujund ja energia" ning tulemuseks on omapärane loominguline kooslus, mis on tähelepanu pälvinud ka mujal maailmas.