Galerii: Coca-Cola Plaza ja Postimaja ühendamiseks rajatakse mullikilest katusega vahetänav

2001. aastal avatud Coca-Cola Plaza on tänaseni kõige suurem Tallinnas asuv eraldiseisev kinomaja. Uue arenduse käigus saab kinost aga osa suuremast meelelahutuskeskusest, mille käigus muudetakse kahe maja vahel asuv seni kinnine ala avatuks.

Samuti muudetakse nii Coca-Cola Plaza kui Postimaja välisilmet, misläbi moodustavad need tulevikus ühtse terviku Rotermanni arhitektuurse lahendusega. Baltic Horizon fondijuht Tarmo Karotam rõhutas, et lõpplahendus saab olema sidus Rotermanni kvartaliga ja ka värav Rotermanni kvartalisse. "Väga suuri muudatusi me kinomajas ei näe, küll aga kinomaja ja Postimaja vahel," sõnas ta.

Kinnine vahetänav, kus praegusel hetkel asuvad prügikonteinerid ning kust läbipääs inimestele on suletud, saab edaspidi olema avar keskkond. Kaht maja hakkavad ühendama sillad ja pöördtrepid, samuti mängitakse tulevikus ümber Postimaja ja Coca-Cola Plaza sissekäigud. Klassikaliste klaasseinte asemel kaetakse vahetänav hoopis mullikilega. "Ei ole tahtnud teha siia samasugust kasti nagu tavaliselt tehakse, mullikile lisab kindlasti atraktiivsust, mängulisust ning on arhitektuurselt mänguline," tõdes Karotam.

Kui seni on Coca-Cola Plaza olnud eraldiseisev kino, siis tulevikus saab sellest üks osa suuremast kompleksist, sest lisaks ühendamisele ehitatakse praegusele kinomajale peale ka kaks korrust büroopindu. Forum Cinemas Baltic juht Kristjan Kongo rõhutab, et ehitusperioodiks kino ei sulgeta ning ta usub, et selle ühendamise käigus ei kaota kino mitte oma senist identiteeti, vaid suurema keskuse osana võib Coca-Cola Plaza hoopis tugevamaks muutuda. "Paljuski kino jääb samaks, saalide arv jääb samaks, võib-olla me saame pinda juurde ja pinnad mingil määral muutuvad," nentis ta.

"Loomulikult me jätkame kino enda uuendamist, kogu selle suure projekti käigus lõpetame ka Coca-Cola Plaza uuenduskuuri, aga Plaza jääb ikka Plazaks," sõnas Kongo ja tõi välja, et nende eesmärk on tagada kliendile võimalikult mugav juurdepääs selle ehitusperioodi käigus. "Kino me selleks ajaks kinni ei pane, see on kindel."