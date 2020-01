Esimesena näeb ilmavalgust Jaroslav Hašeki "Geniaalne idioot. Huumori kool", mille on tšehhi keelest tõlkinud Lembit Remmelgas ja Leo Metsar, värsid tõlkinud Uno Laht.

Tšehhi humoristi ja satiirikirjaniku Jaroslav Hašeki juttude valimik "Geniaalne idioot. Huumori kool" sisaldab lugusid Eestiski palavalt armastatud geniaalse idioodi, vahva sõdur Švejki nooruspõlvest ja killukesi tema tegemistest maailmasõja päevilt. Samuti leiab kogumikust autori kaasaja tõsieluabsurdi peegeldavaid ja samas igihaljaid humoreske. Lood on illustratsioonidega varustanud Hašeki kauaaegne sõber Josef Lada.



Toomas Kall on kirjutanud uustrükile saatesõna "Kuidas Hašek Švejki julgestusel Eesti vallutas", milles ta võtab vaatluse alla Jaroslav Hašeki ja vahva sõduri Švejki pikaaegse viljastava mõju eesti kultuurielule.



"Loomingu Raamatukogu kuldsari" toob aastas kuus raamatut. Valikust leiab teoseid erinevatest aastakäikudest, nii ilukirjandust kui esseistikat.

"Sarja saavad tellida kõik, kellel on kehtiv kultuurilehe tellimus. See ei pea olema loomingu raamatukogu, see võib ka olla Sirp, Täheke või Vikerkaar. Need inimesed saavad tellida väga soodsa hinnaga ka kuldsarja," ütles Loomingu raamatukogu peatoimetaja Triinu Tamm "Aktuaalsele kaamerale".

2020. aastal on veel ilmumas:

Ingmar Bergman, "Fanny ja Alexander". Rootsi keelest tõlkinud ja saatesõna kirjutanud Ülev Aaloe. (märts)

Tommaso Campanella, "Päikeselinn". Itaalia keelest tõlkinud ja saatesõna kirjutanud Kristiina Rebane. (mai)

Milan Kundera, "Veidrad armastuslood". Tšehhi keelest tõlkinud Küllike Tohver. (juuli) Pierre Bayard, "Kuidas rääkida raamatutest, mida me pole lugenud?" Prantsuse keelest tõlkinud ja saatesõna kirjutanud Tanel Lepsoo. (september)

Doris Lessing, "Imerohi ei ole müüdav" (täiendatud väljaanne). Inglise keelest tõlkinud Valda Raud ja Krista Kaer. Uustrüki saatesõna Krista Kaer. (november)

Kuldsarja on kujundanud Maris Kaskmann. Kuldsarja ilmumist toetab "Eesti novell" – uus raamatusari, mis paneb kord aastas kokku põneva kogumiku parimatest novellidest.

Raamatut "Geniaalne idioot. Huumori kool" esitletakse 17. jaanuaril kell 18 raamatupoes Puänt. Kuldsarja avateost esitlevad Toomas Kall, Andrus Kivirähk ja Mart Juur.