Rock'n'roll'i kuulsuste hall avaldas oma 2020. aasta uued liikmed. Mais toimuval tseremoonial võetakse uute liikmetena vastu Nine Inch Nails, Depeche Mode, Whitney Houston, The Notorious B.I.G., T. Rex ja The Doobie Brothers.

Publikuhääletuse võitnud Dave Matthews Band peab enne võimalikku liikmeks saamist veel aasta ootama, nagu finaali jõudnud Soundgarden, Judas Priest, Motörhead, Kraftwerk, Thin Lizzy ja Todd Rundgren, vahendab Consequence of Sound.

Uute liikmete üle otsustas 1000 muusikust, ajaloolasest ja muusikatööstuse esindajast koosnev komisjon ning publik. Kvalifitseerumiseks peab nominendi esimene salvestatud lugu olema avaldatud vähemalt 25 aastat tagasi.

Halli liikmeteks pühitsemise tseremoonia toimub 2. mail Ohio osariigi Clevelandi linnahallis ja seda kannab otse üle telekanal HBO.

Trent Reznor Nine Inch Nailsist (NIN) on pikalt andnud mõista oma kahetistest tunnetest rock'n'rolli kuulsuste halli suhtes. "Kõige hullem oleks, kui meid võetakski liikmeteks," ütles ta aastal 2017. "Ja mis edasi? Kas me peame sinna kohale minema ja mängima hakkama? Ma ei kujuta isegi ette, kuidas see välja peaks nägema."

Aga pärast The Cure liikmeks pühitsemisel osalemist muutis Reznor oma tooni. "See oli lõpuks päris lahe kogemus ja ma mõtlesin, et okei, see ei tundu nii p*sk nagu ma alguses tõredalt selle tembeldasin. Mul ei ole probleemi tunnistada, et ma olen millegi osas oma arvamust muutnud."

NINi enda liikmeks võtmise uudise peale ütles Reznor, et ta on üsna jahmunud. "Olen üsna šokis. Kui ma vaatan tagasi sellele, kuidas Nine Inch Nailsi on vastu võetud, siis on mulle alati tundunud, et me oleme jäänud kahe silma vahele. Ma ei tea, kas see on kaitsemehhanism, aga ma lihtsalt eeldasin, et me jäämegi sellesse kategooriasse, nii et ma olen meeldivalt üllatunud, et meid tunnustatakse. See on päris hea tunne. Ma luban endal mõnda aega seepärast hästi tunda."