Galerii: Akzonobel kunstipreemia pälvis Lola Liivak

Lola Liivat on üks Eesti esimesi abstraktseid ekspressioniste, kelle muusemiretrospektiiv pealkirjaga "Vaimu vastupanu" toimus 2019. aastal Tartu Kunstimuuseumis, andes ülevaate kunstniku peaaegu 70-aastasest karjäärist.

ERR-ile antud intervjuus tõdes Lola Liivat, et ta on õnnelik inimene, kes leidis juba 4-aastasena oma elukutse. "See juhtus niiviisi, et üks tore tädi, kes ikka vahel minuga rääkis, kutsus mind üles oma majja ja näitas mulle oma poja akvarelle," selgitas ta, lisades, et selle naise poeg oli koolipoiss. "Need akvarellid panid mind niivõrd ahhetama, mille peale kinkis see poiss oma värvikarbi mulle, see oli mu esimene kunstielamus ja see juhtis mind minu teel."

"Sinine on minu värv, aga ma olen kuidagi märkamatult tüürinud lilla poole," mainis Liivat ja nentis, et külmad toonid on tema paletil olulisel kohal. "Proovin natukene värvis rikkamas minna, aga valitsevaks jäävad siiski külmad toonid."

Akzonobel Kunstipreemia on vanim erakapitalil väljaantav kunstipreemia Eestis, millega alustati juba 1996. aastal. Kunstipreemia lähtub ideest "Värv kui kunst".