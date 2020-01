Liina Vahtrik lavastusest "Doktor Esperanto": see pole elulooline, me spekuleerime mõnuga

Saates "OP" on neljapäeval külas näitleja Liina Vahtrik, kes on võtnud koos näitleja Piret Simsoniga ette lavastuse "Doktor Esperanto", mille peategelased on õed Helmi ja Hilda Dresen, keda sidus peale veresideme ka fanaatiline huvi esperanto keele vastu.

Vahtrik selgitas, et nende eesmärk ei olnud teha eluloolist näitemängu. "Me saime inspiratsiooni sellest, et elasid kaks õde ja nad pühendasid end väljamõeldud keelele. See oli inspireeriv, ja me spekuleerime mõnuga."

Lavastuse teema on ju ühenduse ihalus, et ühendada inimesi ja leida ühine keel ning selline imeilus utoopia, lisas ta.

Vahtrik rääkis, et selle lavastuse tegemise käigus said nad uuesti kontakti ka eesti vanema luulega. "Underiga, sest Under oli suur lemmik Hildal. Ta oli lausa temaga kirjavahetuses."

Tema sõnul ei ole Simsoniga lavastuse tegemine olnud väga keeruline. "Meil olid alguses mingid ühised taotlused. Me sõnastasime, mida me tahaksime selle tükiga saavutada – iseenda ja teiste jaoks." Selle käigus panid nad kohe paika ka lavastuse lõpu. "Et inimesed lahkuksid sellelt etenduselt lootusrikka tundega."

Vahtrik tõdes, et head mõtted tulevad alati väga veidralt.

"Piret helistas mulle – me helistame aastas umbes neli korda – ja ma ütlesin talle, et muidu on kõik hästi, aga ma olen iga hommik kuidagi pahane. Piret ütles selle peale, et "Ma saadan sulle ühe foto, mille Volkonski sulle saatis. Vaata, mis tundeid see foto sus tekitab ja teeme sellest äkki tüki"."

Foto peal oli mälestustahvel ühe räämas maja seinalt. Sõnad tahvlil olid järgmised: "Siin sündisid rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti esperantistid, õed Dresenid". Sildi all oli luud ja kaks tühja šampusepudelit, kirjeldas ta.

"Siis oli selge – sellest tuleb teha tükk. Esiteks meile tuli kuidagi lapsepõlvehämarusest meelde see sõna "esperanto". See on suurejooneline ja pisut naljakas. Alustuseks hakkasime kohe uurima, mis see täpsemalt oli," selgitas Vahtrik.

Ta kirjeldas, et esperanto kõlab portugali ja rumeenia keele päraselt. "Aga seda on lihtne õppida, just neil, kes omavad aimu ladina keelest. Eurooplased tegelikult." Seda ta öelda ei julge, et tüki tegemise käigus ta nüüd endale samuti esperanto keele selgeks on saanud.

"Alguses tundub, et on naljakas ja lihtne. Kui sa natuke süvened teemasse, siis tuleb välja, et see on palju mitmekihilisem, huvitavam kui lihtsalt pealiskaudne ning naljakas."

