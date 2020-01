Tiit Ojasoo: kuidas on võimalik, et Eesti lehtedes pole ühtegi mõistlikku teemat?

Endine teatrijuht ja lavastaja Tiit Ojasoo tõdes, et meedia pole enam ammu uudiste-, vaid mõnukanal ning Eesti lehtedele peale vaadates tekib tal pidevalt küsimus, kuidas on nii, et millestki mõistlikust ei kirjutata.

"Me ei vali maailma, milles me elame, küll aga saame valida seda, mida ja kuidas me sellest räägime. Eesti lehti vaadates mõtlen kogu aeg: kuidas on see võimalik, et ühtegi mõistlikku teemat ei ole?" märkis Ojasoo intervjuus Vilja Kiislerile Eesti Päevalehes.

Ta rääkis, et uudistel, kuidas mõni poliitik ütles jälle midagi, puudub igasugune tähendus. "Jah, kui mõni Eesti poliitik solvab teise riigi peaministrit, siis sellel on mõju. Aga kontekstis, millesse see Eesti meedias sattus, ei muutunud ju midagi: kes olid enne pahased, jäid pahaseks, ja kes ei olnud, nende jaoks jäi ka kõik samaks."

Ojasoo sõnul ei ole ajakirjanduse puhul küsimus ka selles, kas EKRE-t kajastada või mitte, vaid selles, et millest kirjutada. "Kirjutage millestki sellisest, mida on huvitav lugeda!" Ta nentis, et ajakirjandus müüb paraku enamasti emotsiooni, mitte informatsiooni ja analüüsi. "Meedia pole enam ammu uudiste ja mõtteviiside vahendamise kanal, vaid mõnukanal."

Ta usub, et kui vabanetaks vajadusest positiivsete emotsioonide järele, ei oleks inimesed enam sõltuvuses ka telefonis jooksvast uudisvoost.