Motorama esineb Von Krahlis

Ansambel on välja andnud kaks EPd ja neli albumit. Muusikute edulugu algas 2015. aastal plaadiga "Poverty", hiljem on ilmavalgust näinud veel "Dialogues" (2016) ja "Many Nights" (2018).

Bänd on Eestis esinenud 2012. ja 2015. aasta Tallinn Music Weekil. Just 2012. aasta TMW kontserdil õnnestus Motoramal võita Prantsuse plaadifirma Talitres tähelepanu, kellega koostöös sai grupist rahvusvaheliselt tuntud ansambel.