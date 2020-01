Piibe Arrak on Tartu vanema põlvkonna kunstnik, kes enda sõnul väärtustab n-ö vana kooli kunstilisi põhimõtteid ja maalikunsti traditsioonide kestmajäämist, kuigi arendab pidevalt oma kunstilist maailmavaadet. Tema suurimad eeskujud on olnud Arnold Akberg keskkoolis, Alfred Kongo Tartu kunstikoolis, Erich ja Melanie Arrak Veeriku vabaateljees, Ann Audova, Linda Kits, Silvia Jõgever kunstimaja aktistuudios ning abikaasa Eevart Arrak. Piibe Arrak on Tartu kunstnike liidu ja Eesti maalikunstnike liidu liige.

Näitus on läbilõige Piibe Arraku loomingust kuue kümnendi jooksul. 1960. aastatele on iseloomulik lai, hoogne pintslilöök ja summutatud koloriit. Järgmisel kümnendil kasutab ta eelkõige portreedes õhukest värvikihti ja pühkimistehnikat. 1980. aastatel on valdav pastell ja akvarell ning uudse teemana kujutab ta vanu äramängitud lelusid. 90. aastaid domineerivad Norra maastikud ning sealt edasi kujutab ta rohkelt Eesti looduslikke pühapaikasid, milles kajastub mure Eesti ürglooduse säilimise ja hoidmise pärast. Läbi elu on aga Arraku lemmikteema olnud lilled. Eriline koht on nende hulgas pahtlilabida abil paksu reljeefse värviga maalitud töödel.

Näitus on avatud 16. veebruarini.