Näitusel on kannud ja kruusid, mis pärinevad nõmmeka Endel Kurmi (1925-2017) kollektsioonist. Eriilmelised õllekannud on Kurm aastatetagustelt reisidelt Euroopa, Aasia, Põhja- ja Lõuna-Ameerika riikidest mälestusesemetena kaasa toonud või on need talle kingitud.

"Näitusel olevad õllekannud on detailirohked ja jutustavad igaüks erilise loo oma riigi, piirkonna ja ka sealse õllekultuuri kohta," ütles Nõmme linnaosa vanem Grete Šillis. "Näiteks on Belgia õllekultuur võetud mõned aastad tagasi koguni UNESCO vaimse pärandi esindusnimekirja, mis ühelt poolt näitab küll õlle joomist kui kultuuri osa, kuid teisalt pöörab riik tähelepanu ka sellele, et alkoholi tarbimisega ei liialdataks.

Näituse korraldajad rõhutavad, et näitusega ei kutsuta inimesi üles mitte niivõrd alkoholi tarvitama, vaid vastupidi – joogikultuurile tuleks senisest rohkem ka Eestis tähelepanu pöörata.