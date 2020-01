Ilmus kahevaimulise indiaani kirjaniku romaan veidrast noorusest

Töölisklassi olustikus toimuvat lugu jutustab indiaani päritolu, "kahevaimulisena" sündinud ja tüdrukuna kasvatatud 14aastane Terry. Kui tal hakkavad kasvama habe ja rinnad, suunatakse ta psühhiaatriahaiglasse ja teisendusravile. Lugu võtab pöörde, kui Terry kohtub 16aastase põikpäise Darlaga. Nende tugeva külgetõmbe tõttu hakkavad perekonnad neid lahutama. Sellest hoolimata säilitab raamat optimistliku meeleolu, näidates, et veider noorus jääb püsima.

Alec Butler on "kahevaimuline" ehk liitsooline mittebinaarsuse aktivist, auhinnatud näitekirjanik, autor, filmitegija ja Ameerika põlisrahvaste teadusuurija, fookusega põlisameerika "kahevaimulisele" ja queer-kirjandusele. Alec on mikmaki indiaanlaste ja prantsuse-iiri asunike päritolu. Ta on üles kasvanud Unama'ki külas (Cape Bretoni saar, Nova Scotia), praegu elab Torontos.

Teose tõlkis Joanna Ellmann, toimetas Lydia Raadik, kujundas Annika Leppäaho.