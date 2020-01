"Kas me sellist muuseumi tahtsimegi?" avab arutelu Narva ja Narva kunstielu teemadel

Näitus kujutab endast segu kaasaegsest ja klassikalisest kunstist, kus kõrvuti Aivazovski meremaalidega on välja pandud Narva kunstniku Aleksei Gordini fantaasiad. Külastajaid lausa kutsutakse vaidlema, millist või kui suurt kunsti Narvas näidata.

"Kui siia tulla ja mitte ühtegi teksti lugeda, siis võib see näitus tunduda päris arusaamatu. Aga samas on iga töö mingisuguste diskussioonide alguspunkt ja võib-olla see ongi see printsiip, et kui palju diskussiooni see töö võiks genereerida," selgitas Narva muuseumi kunstigalerii juht Rael Artel.

Narva-teemalises saalis mängitakse Eesti ja Vene lipuvärvidega ning uuritakse, mis linn see Narva üldse on.

"Mina kui kõrvaltvaataja olen püüdnud sõnastada dilemmasid või mõttekohti, mis mus endas tekitavad küsimusi iga kord, kui ma Narva tulen. Näiteks, mis keeles ma peaksin rääkima poes või mis kohas ma üldse olen? Küsimusi on tõesti palju, et vaataja peab tulema ja leidma selle enda oma, millele ta viitsib mõelda," jätkas Artel.

Näitus "Kas me sellist muuseumi tahtsimegi" jääb avatuks kuni 17. maini ja on Narva jaoks piisavalt provokatiivne, et ka kunstist kaugete inimestega diskussiooni alustada.