Harry Liivrand tutvustas tundmatut Jaan Krossi

"Üks huvitav eksemplar on loomulikult Jaan Krossi libreto Eduard Tubina ooperile "Reigi õpetaja", mida paljud ei tea isegi olemas olevat," rääkis Liivrand. "Kirjutatud on see loomulikult Aino Kallase kuulsa romaani järgi ja valminud Krossil seitsmekümnendate algul, aga Vanemuise lavale jõudis see alles 1979, sest ta oli vahepeal keelatud."

Väljas on näitusel ka Krossi debüüt. "Kui küsida mõnelt kirjandusteadlaselt Krossi debüüdi kohta, siis kõik hakkavad rääkima tema luulekogudest," nentis Harry Liivrand. "Aga 1957 ilmus Krossil koos kommunistliku liikumise veterani Alma Vaarmanniga, kes jagas Krossi saatust vanglas* "Tallinna proletaarse teatri ajaloost" esimene osa. Teist osa ei ole küll ilmunud. Täiesti loetav ajalugu, kuigi raamatu viimane lause kõlab nii: Rosfelt oli meie esimene näitleja-kommunist, Rosfelt oli meie esimene lavastaja-kommunist, Rosfelt oli meie proletaarse teatri looja."

"Jaan Krossi eluloo uurijaile leidub näitusel põnevat materjali, mida ei ole siiani eriti teatud," lausus Liivrand.

Akadeemilise raamatukogu näitusel on väljas kõik Krossi eestikeelsete raamatute esmatrükid, mõningaid eksemplare saab ka koju laenutada.

Näitus on lahti märtsi keskpaigani.

*1946. aastal arreteeris Eesti NSV Riikliku Julgeoleku Rahvakomissariaat Jaan Krossi, kes mõisteti süüdi NKVD erinõupidamise otsusega ja viibis GULAGi laagrites Komis ja asumisel Krasnojarski krais, kust vabanes 1954. aastal.