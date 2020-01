Vene Teatris esietenduvad Münchhauseni seiklused

Paruni imetabastest seiklustest koosnev interaktiivne valgusmänguga vürtsitatud põnevuslugu haarab kaasa nii väikesed kui ka täiskasvanud teatrikülastajad. Värvikate luiskelugude autori jutustused, olgu selleks reis kuule või iseenda juukseidpidi soost välja sikutamine, ei jäta ükskõikseks kedagi.

"Parun on inimene, kes lahendab kõiki probleeme ebatavalisel viisil. Sealjuures on tulemus reeglina ootamatu mitte ainult kõrvaltvaatajatele, vaid ka parunile endale. Ta eirab üldtuntud seisukohti. Kui talle öeldakse, et üks või teine asi ei ole võimalik, tõestab ta mängleva kergusega vastupidist. Kui meil pole kogemusi ega teadmisi mõne konkreetse probleemi lahendamiseks, siis see kas jääb lahendamata või me võtame kasutusele, nii nagu parun Münchhausen, erakordsed meetmed, mis võimaldavad saavutada esmapilgul võimatuna näivat tulemust. Tihti osutuvad sellised võimatud lahendused kõige arukamateks. Vahel tuleb konflikti lahendamise nimel lihtsalt osata taganeda," rääkis lavastaja Daniil Zandberg.

"Parun Münchhauseni seiklused" põhinevad 18. sajandil elanud Saksa paruni fantaasiaküllastel jutustustel. Münchhausen oli tuntud jutuvestja, kes mõtles välja kõige uskumatumaid seiklusi. Tema nimega on hakatud kutsuma inimesi, kes endast rääkides liialdustesse kalduvad ning endale olematuid saavutusi omistavad. Kuid see ei tee Münchhauseni enda lugusid vähem huvitavamaks.

"Münchhausen asub probleeme lahendama alati optimistlikult ja lõbusas tujus. Selles peitub omamoodi filosoofia, eluline seisukoht. Ta on avatud igasugusele sündmuste arengule. Ja asi ei ole ainult õnnelikus juhuses, mis teda kõikjal saadab, vaid ka tema oskustes, mida ta järjekindlalt lihvib. Seejuures puudub lavastuses igasugune moraalitsemine. See on ilus, heasüdamlik ja lõbus lugu superkangelasest, rõõmsameelsest uljaspeast, kes pakub erinevat äratundmisrõõmu igas vanuses ja igast rahvusest vaatajatele," selgitas lavastaja.

Kõiki Vene Teatri etendus tõlgitakse sünkroonis eesti keelde kõrvaklappidesse.