Kertu Sillaste: Marie Mustkivi lõi ilu nagu lapsepõlve suvedes

"Lihula kandi tikandimeister Marie Mustkivi hakkas üle-eelmise sajandi keskel tikkima täiesti imelisi tekke," ütles Kertu Sillaste. "Kui on talv ja pime ning on võimalus teha sellist hästi värvilist tekstiili, küllap see ahvatles."

"Kuidas ta on suutnud kõik need müstilised mustrid siia lõngaga joonistada ja need ise välja mõelda," imestas Sillaste.

"See, et ei ole anonüümne rahvakunst, vaid leidub isikuid, keda me saame rahvakunstiga seostada, see pani mnd mõtlema, kuidas võiks Marie Mustkivi loo panna raamatusse," rääkis Kertu Sillaste.

Pealkirja pääsenud seeliku tikkis Marie õele, teised tüdrukud tahtsid endale sarnaseid, nii laiendas vaibategija Marie Mustkivi oma ampluaad.

Vaadake mustreid ja kuulake kogu lugu videost.