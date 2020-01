"Uuri ruumi" näituse kuraator: esile on tõstetud päris elamus

Reedel jagas muuseuminõukogu välja Eesti muuseumide aastaauhinnad, kus kuulutas parimaks püsinäituseks arhitektuurimuuseumi näituse "Uuri ruumi". Näituse kuraator ütles, et sellel näitusel on esile tõstetud päris elamus ja selle eesmärk on õpetada lastele ruumi läbi ruumi enda.

"Eks see oli paras üllatus endale ka, sest see oli kindlasti teistsugune püsinäitus. Kui muuseumi seostatakse poolirooniliselt rottide ja tolmuste asjadega, siis see on näitus, kus vanu esemeid väljas ei ole, kus kõik objektid ja eksponaadid on spetsiaalselt selle näituse jaoks tehtud," rääkis "Uuri ruumi" näituse kuraator Triin Ojari.

"Need on mõeldud eelkõige lastele ja noortele. Me ise nimetame teda hariduslikuks püsiekspositsiooniks. Tema eesmärk on lastele õpetada arhitektuuri tundma nii, et sa ei näita fotosid, makette, jooniseid ega traditsioonilist atribuutikat, vaid õpetada ruumi kogema ja tundma läbi ruumi enda," jätkas ta.

"Me eksponeerime seda ruumi ennast ja kõik need eksponaadid on sellised, mida saab katsuda, nuusutada, kuhu saab sisse ronida." Laste absoluutne lemmik on Ojari sõnul puidust kera, mille sisse saab ronida ja kust kostavad loodushääled.

Näituse kaasautorid on Arhitektuurikooli lapsed vanuses 5–15 eluaastat ja vanemad, rääkis ta. Ojari lisas, et selle näituse positiivne külg on see, et seal ei ole visuaalset atribuutikat. "Ei ole ekraane, ei ole midagi, mida saad nii väga näppida. Tagasiside ongi see, et ka ruum ise on lahe. Ise midagi ehitada, midagi kokku panna, midagi nuusutada. See päris elamus on selle näituse puhul esile tõstetud."

Näituse teeb heaks tema hinnangul hea idee, mis kõnetab erinevaid sihtgruppe. "Eesmärk on kaasata võimalikult erinevaid sihtgruppe, erinevaid inimesi, kes huvituvad erinevatest asjadest," sõnas ta.