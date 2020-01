Fotomuuseumis näeb Eesti 70. aastate fotokunsti rikastanud rühmituse BEG loomingut

1975. aastal Tallinnas sündinud fotorühmitus BEG värskendas oluliselt 70. aastate lõpu Eesti fotokunstimaastiku. BEG-i liikmed kasutasid julgelt ja loominguliselt mitmeid, tollal veel vähe kasutust leidnud fototehnoloogilisi võimalusi.

Fotorühmituse eesmärk oli luua terviklikke näituseprojekte, mille teosed valmisid tihti ühistöödena. Näitusel on 38 originaalteost ja kaks autorifilmi. Rühmitus paistis silma sotsiaalsete ja inimlike fotode poolest.

"Inimese tunded ja emotsionaalsus ja kired on see, mida fotorühmitus BEG endas hoiab. Isegi kui konteksti juures poole, tulevad siit välja väga tugevad tunded, emotsioonid ja eelkõige inimlikkus," rääkis kuraator Tanel Verk "Aktuaalsele kaamerale".

"Fotorühmitus BEG tuli esimest korda Eesti fotograafiasse sellise sotsiaalse fotoga, kus lahatigi probleeme alates sellest, et suitsetamine on halb kuni selleni, et metsasid võetakse liiga palju maha. Nii et tegelikult on see täitsa tänapäevane. Tervis ja keskkond," lisas Verk.