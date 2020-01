2020. aasta jaanuarist harjutab Tehnikaülikooli akadeemiline meeskoor uute dirigentide käe all – kooriga liitusid peadirigent Valter Soosalu (27) ja dirigent Heldur Harry Põlda (23).

Valter Soosalu sõnul on nii väärika ja traditsioone austava koori töö juhtimine haruldane võimalus. "Loodan väga, et suudan oma seni kogutud teadmisi maksimaalselt rakendada, kindlasti annab see töö hindamatuid kogemusi ka tulevikuks," ütles ta.

"Iga algus on omamoodi põnev ja eks meestega päriselt tutvumine võtab veel aega, igatahes näen juba esimestest proovidest potentsiaali väga innustavaks koostööks nii muusikas kui sellest väljaspool," sõnas Soosalu.

Valter Soosalu on lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli ja Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koorijuhtimise erialal. Ta on ansambli Põhja Konn laulja ja klahvpillimängija.

Heldur Harry Põlda on lõpetanud Tallinna Muusikakeskkooli ja London Guildhall School of Music & Drama klassikalise laulu eriala. 2019. aastast on Heldur Harry Rahvusooper Estonia stipendiaat.

Tehnikaülikooli akadeemiline meeskoor on asutatud 1945. aastal, kuni 2019. aasta lõpuni olid koori dirigendid Peeter Perens (alates 2003) ja Siim Selis (alates 1992).