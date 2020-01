1975. aastal The Boomtown Ratsi moodustanud kuus Dublini äärelinna poissi uskusid, et rock'n'roll on muusikaline aktivism ja et neil on muusikaga võimalik muuta kogu riiki. Nende lood viisid nad edetabelite tippu mitmetes riikides. Neist sai ühtlasi ka esimene Iiri bänd, kes jõudis oma singliga "Rat Trap" Ühendkuningriigi edetabelis esikohale. Lugu "I Don't Like Mondays" viis aga nad liidripositsioonile 32 erinevas riigis.

Ebaõigluse vastu võitles ansambel 1985. aastal ka heategevuskontserdil Live Aid, mille eesmärk oli koguda raha Etioopia näljahäda leevendamiseks ning mille peakorraldaja oligi bändi vokalist Bob Geldof. Suurkontserdil astusid üles näiteks Queen, Elton John, Madonna, Sting, Mick Jagger, David Bowie, U2, Tom Petty, Neil Young, Eric Clapton ja paljud teised, kokku 75 esinejat. Kontserti vaatas 1,9 miljardit inimest 150 erinevast riigist – ligi 40 protsenti maailma populatsioonist. Bob Geldof on ka üks laulu "Do They Know It's Christmas" autoritest, mis on üks maailma enimmüüdud singleid üldse.

Pärast kümmet aastat tegutsemist võttis The Boomtown Rats aja maha ja pühenduti peredele ning muudele tegevustele. Aastad möödusid, sajand vahetus, kuni üks bändiliige helistas teisele, teine kolmandale ja nii tuli The Boomtown Rats taaskord kokku ning 2020. aasta märtsis annab bänd välja albumi "Citizens of Boomtown". Esimene singel uuelt albumilt ilmus 10. jaanuaril ning kannab pealkirja "Trash Glam Baby".

The Boomtown Rats esineb Tallinnas 18. septembril koosseisus Bob Geldof, Garry Roberts, Pete Briquette ja Simon Crowe. Piletid Alexela Kontserdimajas toimuvale kontserdile tulevad müüki 31. jaanuaril kell 10.00.