EFI jagas välja mängufilmide tootmissummad: raha on vähe

Eesti Filmi Instituut (EFI) jagas 2020. aasta esimeses tootmistoetuste voorus kodumaistele mängufilmidele kogu aasta tootmistoetused, mille said kolm mängufilmi.

Eelarve vähesuse tõttu makstakse tootmistoetused välja kahes etapis – kokku 990 000 eurot sellel aastal ning 800 000 eurot järgmisel. EFI andis ka 320 000 euro eest toetusi mängu- ja dokumentaalfilmidele, mille juures on Eesti tootjatel vähemuskaastootmise osalus.

Kaks toetust, kumbki suurusega 665 000 eurot, anti Homeless Bob Productionsi filmiloole "Nähtamatu võitlus" ning Taska Filmi, Nafta Filmsi ja Apollo Film Productionsi ühisele projektile "Apteeker Melchior". Tootmistoetuse 460 000 eurot pälvis Stellar Filmi toodetav Eesti-Leedu koostööfilm "Tagurpidi torn".

"Toetusi taotleti kaheksale mängufilmile, kõik olid omanäolised ja hästi arendatud filmiprojektid, ent toetada saime neist paraku vaid kolme," ütles EFI peaprodutsent Piret Tibbo-Hudgins. "Filmide eelarved on ka tõusnud, kahe toetust saanud filmi puhul ületas eelarve kahe miljoni euro piiri. Kõigil toetuse saanud filmidel on partnerid välisriikidest, seega rahastavad neid filme ka teiste riikide filmifondid."

"Nähtamatu võitlus" on Eesti-Serbia-Taiwani koostöö, mille stsenarist ja režissöör on Rainer Sarnet ja produtsent Katrin Kissa.

Ekstsentriline kung-fu-komöödia jälgib automehaanik Rafaeli püüdlusi saada õigeusu kloostri mungaks 1970ndate Nõukogude Liidus – küll pigem tinglikus tähenduses. Sarneti realismist kaunikesti lahti tõmmatud maailmas eksisteerivad koos nali ja pühadus, Black Sabbath ja mungalaul, popkultuur ja religioosne kunst, liberaalsus ja konservatiivsus, mäss ja alandlikkus. Film ühendab kõik need elemendid ülistuslauluks lihtsale inimesele.

"Apteeker Melchiori", mis põhineb Indrek Hargla romaanil "Apteeker Melchior ja Oleviste mõistatus", on linalooks mugandanud Elmo Nüganen, Olle Mirme ja Kristian Taska. Eesti-Soome-Läti-Saksa koostööfilmi lavastaja on Elmo Nüganen ning Eesti produtsendid Kristian Taska, Esko Rips, Tanel Tatter ja Veiko Esken.

Lisaks põnevale krimiloole on vaatajal siin võimalus heita pilk 600 aasta tagusesse argiellu, mil keskaegne Tallinn oli võimsasse Hansa Liitu kuuluv õitsev sadamalinn. Peategelane, apteeker Melchior, on justkui ühenduslüli tollase ja tänase maailma vahel. Ehkki temagi on oma arusaamadelt "keskaegne inimene", iseloomustab teda võime kahelda kuitahes sügavalt juurdunud dogmades.

Eesti-Leedu koostööfilmi "Tagurpidi torn" stsenarist on Aidi Vallik, režissöör Jaak Kilmi ja produtsent Evelin Penttilä.

Külakeskkonnas aset leidev lugu käsitleb mängu ja reaalsuse suhet, kui roosadest muinasjuttudest välja nuditud vägivald leiab tee laste mängudesse, muutudes ühel hetkel ootamatult õõvastavaks tegelikkuseks. Vaatluse alla võetakse moraalsed valikud, mis täiskasvanu jaoks tunduvad ehk lihtsasti lahendatavad, kuid laste jaoks kasvavad üle pea.

Aasta esimeses vähemuskaastootmise voorus toetas EFI lisaks nelja mängufilmi ja kolme dokumentaalfilmi, kogusummas 323 000 eurot.

"Eesti filmitegijate loominguline roll kaastoodetud välisfilmides seisneb operaatorite, kunstnike, näitlejate, monteerijate, helirežissööride ning heliloojate, aga ka animaatorite ja visuaalefektide tegijate panuses filmi loomisesse," lisas Tibbo-Hudgins.

60 000 euro suurune toetus läks Vene-Eesti-Belgia-Suurbritannia filmile "Konverents", mille režissöör on Ivan I. Tverdovski, peatootja Vega Film (Venemaa) ja Eesti-poolne tootja Nafta Films. Teine sama suure toetuse pälvinud mängufilm on Läti-Eesti-Bulgaaria linateos "Kullake", mille režissöör on Stanislavs Tokalovs, peatootja Tasse Films (Läti) ning Eesti-poolne partner Stellar Film.

70 000 euro suuruse toetuse sai Islandi-Eesti-Hollandi mängufilm "Vastus Helga kirjale", mille režissöör on Ása Helga Hjörleifsdóttir, peatootja Zikzak Films (Island) ning Eesti partner Allfilm.

EFI vähemuskaastootmise 50 000 eurose toetuse sai Serbia-Eesti-Horvaatia eksperimentaalne mängufilm "Instru Mental". Filmi režissöör on Dean Radovanović, peatootja Nulta Tacka (Serbia) ning Eesti tootja Münchhausen Productions.

Dokumentaalfilmide seast sai 40 000 euro suuruse toetuse Prantsuse-Eesti "Kelly film – superkangelanna päevaraamat", mille režissöörid on Matthias Azoulay ja William Mermoud, peatootja PVS Company (Prantsusmaa) ja Eesti partner Oree Films.

EFI andis 23 000-eurose toetuse ka teisele Prantsuse-Eesti dokumentaalile "Õnn koolis", mille lavastaja on Martin Meissonnier, peatootja Productions Campagne Premiere (Prantsusmaa) ja Eesti partner Vesilind.

Ukraina-Eesti dokfilm "Muinasjutt puuhobusest" sai 20 000 euro suuruse toetuse. Filmi režissöörid on Deniss Strašnõi ja Uljana Osovska, peatootja Docutoloka (Ukraina) ning Eesti-poolne tootja Silmviburlane.