Viimsi JazzPopFest sai kümneaastaseks

Sel aastal 10-aastaseks saanud Viimsi JazzPopFest on kõik need aastad toonud kokku dzässilikumas ja popilikumas võtmes lauluansambleid ja lauluhuvilisi. Kategooriaid on erinevas vanuse ning ambitsioonidega lauljatele, kooridele ja ansamblitele: Tulevikukoorid – Future is Yours (mudilaskoorid (kuni V klass), lastekoorid (V–IX klass), Simply the Best (kuni V klass), Just for Fun (vanus alates 13. eluaastast), vokaalansamblitele – Little Less (vanus alates 13. eluaastast, ansamblis 3–12 lauljat). Eripäraks on see, et kavas peab olema nii eesti helilooja teos kui ka eestikeelne teos. Festivali peetakse Viimsi koolis, tänavu oli kohal kokku ligi 500 osalejat.

Kõnelesin festivali kunstilise juhi Aarne Saluveeriga, mis on selle festivali eripära ja miks sinna nii arvukalt kokku tullakse.

Kuidas festival alguse sai?

Viimsi on kiirelt arenev, tormiliselt kasvava rahvaarvuga piirkond, aga oma paikseid kultuuriüritusi seal palju pole olnud. Kultuurisündmustel käidi ikkagi Tallinnas. Kui olin aastaid tagasi ühel välismaisel üritusel, tunti huvi Eesti jazz-pop koori või ansambli vastu, aga mul polnud sel hetkel kedagi pakkuda. Kõik need asjaolud viisidki Viimsi JazzPopFesti rajamiseni. Kogukondliku laulukultuuri edendamine on inimeste meeleolule hea ja meil on päris omapärane üritus.

Festivali üks tingimusi on, et kavas peab olema ka eestikeelne ja eesti helilooja loodud muusika. Mis kavadest läbi on käinud?

On olnud juubelite järgi Valter Ojakääru, Uno Naissoo loomingut. Siim Aimla seadeid on palju esitatud. Siis on vahel toredaid leide varasemast kullafondist, nagu näiteks Lembit Veevo leviloomingut. Selle aasta ühel võitjal, Kristina Bianca Rantala ansamblil Sõidame! oli väga hea seade Gunnar Grapsi loost "Tühjad pihud", Eesti Raadio tütarlastekoor laulis Kadri Voorandi lugu.

Lõppkontserdil esinevad teil alati ka eelmise aasta võitjad ja on ka üks tuntud külaline.

Seekord läks see meil päris massiivseks – kestis üle kolme tunni! See, et eelmise aasta võitjad esinevad lõppkontserdil, annab neile jälle uue väljundi ning kuulajatele ja korraldajatele võrdluse eelmise festivaliga. Külaliste osas tahame alati tuua inimeste ette ühe legendi – sel aastal oli meil kutsutud esinema Voldemar Kuslap ja ansambel Horoskoop, lisaks veel Rahvusooperi meeskvartett ja Riivo Jõgi Põlva neidudeansambliga Blue-S.

Varasematel aastatel on esinenud Kadri Voorand, Eesti Rahvusmeeskoor, Ski Bigbänd Norrast, segakoor Vox Populi, NUKU koor; Viljandi kultuuriakadeemia, Tallinna ülikooli ja tehnikaülikooli koorid, Söörömöö; koolide koorid ja ansamblid: inglise kolledžist, Gustav Adolfi gümnaasiumist, reaalkoolist, Haabneeme ja Viimsi koolist; ETV tütarlastekoor, vilistlaskoor ja lastekoor jpt.

Mida festival laiemas plaanis annab Eesti muusikaelule?

Aeg on näidanud, et Viimsi JazzPopFest aitab avastada uusi andeid, mitmekülgseid ja fantaasiarikkaid koore ja soliste, tuua ikka ja jälle esile eesti jazz- ja popmuusika kullafondi loomingut. Mitmed eelmiste aastate võitjad on festivalilt saadud impulsi ning kogemuste abil liikunud edasi suurele lavale. Sel suvel toimuvad Flandrias järjekordsed "Maailma koorimängud" ja Viimsi JazzPopFesti osalejatele soovitan end julgelt rahvusvahelises konkurentsis proovile panna.

FESTIVALI TULEMUSED

Žürii: Anne Erm, Riivo Jõgi, Ivo Heinloo

Tulevikukoorid

Eripreemia – Haabneeme kooli mudilas- ja lastekoorid

A-kategooria – Simply the Best

I koht – Eesti Raadio laulustuudio tütarlastekoor, juhendajad Kadri Hunt ja Kaie Tanner

II koht – TÜ Viljandi kultuuriakadeemia segakoor ja bänd, juhendaja Pille Kährik

B-kategooria – Just for Fun

I koht – Viimsi kooli vilistlaskoor, juhendaja Andrus Kalvet

II koht – Eesti kunstiakadeemia kammerkoor, juhendajad Kristel Marand ja Annely Leinberg, III koht – Viimsi gümnaasiumi segakoor, juhendaja Mariann Nirk

Eripreemia laulu "Väike öömuusika" särava esituse eest – ITK segakoor, juhendaja Mare Väljataga

Vokaalansamblid – Little Less

I koht – ansambel Sõidame!, juhendaja Kristina Bianca Rantala

II koht – Pokaalansambel, juhendaja Kristina Bianca Rantala

II koht – GAGi vokaalansambel aKustikad, juhendaja Ly Tammerik

Eripreemiad

Andreas Kalvet – vaba ja kindla esinemise eest

Kristina Bianca Rantala – värskete seadete ja juhendamise eest

"Jazzkaare" eripreema – ansambel Sõidame!

Klassikaraadio stuudiosalvestus – Kõrvitsaseemned

Pubiku lemmikud

Viimsi gümnaasiumi segakoor ja vokaalansambel Sõidame!

Ilmunud ajakirjas Muusika nr 1/ 2020