TMW konverentsil esineb endine Stevie Wonderi manager Keith Harris

27.–28. märtsil Eesti Kunstiakadeemias aset leidva TMW konverentsi üht keskset teemat ehk muusikatööstuse uue aastakümne väljakutseid uuritakse muuhulgas läbi öömajanduse, uute festivaliturgude, tulevikulinnade ja kultuuripärandi teemade. Käsitletakse ka vaimse tervise probleemistikku muusikaäris ning isiklike harjumuste ja tõekspidamiste muutusi üleilmse kliimakriisi tingimustes.

Üks tulevase konverentsi staare on Briti Impeeriumi ordu ohvitseri ordeni (OBE) kavaler Keith Harris (pildil), kel on seljataga üle 40 aastane karjäär muusikaloo mõjukaimate plaadifirmade (EMI, Motown, Blue Note) võtmetegijana. Legendaarse Motowni leibli peadirektorina olid 1970ndatel aastatel tema hoole all souli kõrgliiga artistid nagu Marvin Gaye, Diana Ross, Smokey Robinson, The Supremes ja Stevie Wonder, kellest viimase heaks on Harris töötanud ka manageri ja muusiku äride haldajana. Keith Harrist intervjueerib plaadipoe Terminal juhataja ja Raadio 2 saate "Popikroonikad" juht Sander Varusk.

Keith Harris

Muusikavaldkonnas tegutsevate naiste võimestamisele pühendunud rahvusvahelise organisatsiooni ShesaidSo asutaja ja tegevjuht Andreea Magdalina modereerib arutelu ööelu vägivallaga seotud probleemide teavitus- ja ennetustegevusest. Teiste seas on Andreea vestluskaaslaseks seksuaalse vägivalla alase ennetusele suunatud kampaania Good Night Out kampaania juht ja punkmuusik Bryony Beynon.

Andreea Magdalina

Kas öömajandus seisneb vaid baaride ja klubide käibes või on tegu arvestatava majandussektoriga?Berliini Klubide Komisjoni esinaise ja elavmuusika klubi Gretchen pidaja Pamela Schobessi juhtimisel lahatakse alkoholimüügi piirangu ja gentrifitseerumise mõju Euroopa klubiskenele ning kultuurielule ja majandusele laiemalt.

Kuidas aga edendada ööelu ja kontserditegevust kriisikoldeis? Sadu kontserte ja festivale nii oma kodumaal Liibanonis kui ka mujal Lähis-Idas korraldanud produktsioonifirma Beirut Jam Sessions kaasasutaja Anthony Semaan jagab oma kogemusi koos Tšiili ja Equadori muusikaelu edendajatega.

Eesti muusikaekspordi arenduskontori Music Estonia tegevjuht ja Euroopa muusikaekspordi kontoritevõrgu EMEE peasekretäri kohusetäitja Virgo Sillamaa esitleb konverentsil Euroopa ekspordistrateegia uuringut, mis sisaldab meie maailmajao muusika ekspordivõimekuse põhjalikku analüüsi, tuues välja valdkonna peamised väljakutsed ja võimalused üleilmsel turul.

TMW 2020 konverentsi uute kõnelejate seas on Austria muusikaagentuuri ja plaadifirma Ink Music asutaja ja muusikavaldkonna multispetsialist Hannes Tschürtz, Tampere linna suursündmuste niiditõmbaja Perttu Pesä ning rahvusvahelise Music Cities võrgustiku projektijuht ja Hamburgi kultuurivälja edendaja Lena Ingversen. Lääne- ja Ida-Euroopa elektroonikaskene arenguid tutvustavad vastavalt Mijke Hurkxi Amsterdami elektroonilise muusika institutsioonist Rush Hour ning Venemaa plaadimärgi Roots United programmijuht ja festivali Present Perfect asutaja Dmitri Agalakov.

Dmitry Agalakov

Konverentsi ja muusikafestivali kõrval on TMW kavas tasuta linnalava kontserdid, avalike vestluste sari Jutud, muusikateemalised töötoad lastele ning kodanikualgatust ja kunstilisi sekkumisi ühendavad ettevõtmised avalikus linnaruumis.

Kahe konverentsipäeva tulemusi esitletakse laupäeval, 28. märtsil valdkonna ekspertide ja analüütikute koostatud manifesti "Muusikatööstus 2.0" ettekandes.

Kogu TMW 2020 konverentsi ja festivali programm avalikustatakse järk-järgult veebruari ja märtsi jooksul.