Galerii. KKEK-i kogumik teeb sissevaate normaalsetele nullindatele kunstis

Kaasaegse Kunsti Eesti Keskusel (KKEK) valmis kogumik aastatuhande alguse kunstielust "Normaalsed nullindad". See on ka esimene ulatuslikum sissevaade sellesse perioodi.

Kogumiku koostajad nendivad, et aastatuhande algust kunstielus iseloomustab ühelt poolt institutsionaliseerumine ja teisalt ka kunstivälja professionaliseerumine. Avati Kumu, toimus ka teatud läbimurre rahvusvahelises plaanis, kui Eesti kunstnikke kutsuti esinema Veneetsia biennaalile. Samas oli aastatuhande algus eelmise kümnendi järelkaja.

"Nullindad oli eelkõige 90. aastate pohmell paljuski. Kuigi ma isiklikult arvan, et see pohmell sai ikkagi kümnendi keskpaigas läbi. Tõepoolest, see nullindate algus võib olla oli igavavõitu ja mootor, mis oli 90. aastatel käima läinud, see enam ei töötanud, kütus sai seal otsa ja uute väljenduste leidmine võttis kümnendi keskpaigani aega," rääkis kunstikriitik Anders Härm "Aktuaalsele kaamerale".

Artiklikogumikus tõusevad ühe teemana esile ka muutused digiteeruvas ajakirjanduses, kus kunstikriitika kadus ja asemele võeti laia profiiliga kultuuriajakirjanikud.

"Selle internetiajastu ja ärikeskse ajakirjandusmudeli saabumisega kunstikriitika marginaliseerus, kuna ajakirjandusväljaandeid mõjutas kõige rohkem klikkide arv ja inimest ajab klikkima mingi skandaalne uudis kui et süvaanalüüs mingist kunstiteosest," sõnas KKEK-i projektijuht Kaarin Kivirähk.

KKEK on varem välja andnud ka 1980. ja 1990. aastaid analüüsivaid kogumikke.