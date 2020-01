Tarbekunsti ja disainimuuseum näitab, et Kreenholmi kangad pole vaid lillelised sitsiriided

ETDM-i direktori ja näituse kuraatori Kai Lobjaka sõnul toob näitus välja Kreenholmi kujunduste moodsad ja modernistlikud lahendused ning aitab lõhkuda tüüparusaama, et tegemist oli lillelise sitskanga tootjaga.

"See näitab, kuidas tegelikult toimub areng sinna lillelise poole ja kuidas ka hiljem jääb mitu paralleelset maailma. See kõik on kaugel sellest, et olla üks maht lillelist sitsi, vaid seal on alati triibuline kangas ja veel erinevaid teemasid peale selle, mis on inimestel võib-olla mällu kinnistunud," selgitas Lobjakas.

Kleidikangas. Nadežda Hlestkova. 1989. Autor/allikas: pressimaterjalid

Kreenholmi hakati juba alates 1963. aastast kaasama disainereid ja kunstnikke, kelle käe all uued mustrilised kangad sündisid. Just nende loomingule näitus keskendubki.

"Nendes on selline teatav ajaline universaalsus. Selge, et on mingid stilistilised võtted, mis meenutavad teatud perioode ja midagi väga tüüpilist. Teistpidi on neis tohutu potentsiaal ja kui tihtipeale küsitakse, et kas siin on midagi, mis võiks olla tänagi meil, siis absoluutselt. Loomulikult. Siin on hästi palju suurepäraseid lahendusi. Need on suurepäraste disainerite tööd ja neil on seda potentsiaali olla edaspidi samamoodi elus," sõnas Lobjakas.

Lisaks uute mustrite avastamisele leiab näituselt ka juba vanu tuttavaid kangaid.