Lasteajakiri Täheke sai 60-aastaseks

Ajakirja põhieesmärk on siiski lastekirjanduse tutvustamine ja väärtustamine. Oma kirjutisi saavad Tähekeses lugeda ka sõnaosavad lapsed, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esimesel Tähekesel 1960. aastal oli juba kaanetüdruk. Siniste silmade, hüppenööri ja raketiga. Kosmoseajastu oli tuure võtmas. Sees pilt hämmingus koolijütsist ehituse taustal - Mustamäe oli sündimas. Täheke sündis ajakirja pioneer tuules viie- kuni kümneaastastele lastele kindlal eesmärgil.

"Moskvast oli vaja Tähekese jaoks luba saada. Ja tegelikult luba saadigi tänu sellele, et nad lubasid lastele õpetada toredaid meisterdusi," rääkis Tähekese peatoimetaja Ilona Martson.

Voltimise ja liimimise lehekülg on Tähekeses siiani. Seda kujundab praegu Tiia Mets, kes juba põngerjana tahtis ise volditavaid lelusid Tähekesele teha.

"Kui ma olen selle vormi ära leiutanud, ma joonistan seda paberi peal korduvalt läbi, voldin, kleebin kokku ja siis alles hakkan joonistama. See on pisut teistsugune kui illustraatoritöö," lausus Mets.

Ilona Martsoni sõnul on Täheke läbi aegade olnud hoopis kirjandusajakiri. "Ja ka praegu on tegelikult see väga oluline, et me avaldame kõige uuemat Eesti lastekirjandust, katsume olla väga valivad selle avaldamisel. Et nii-öelda kanda lippu kõrgel. Olla kvaliteedimärk Eestim lastekirjanduses," ütles Martson.

Läbi aegade avaldab Täheke laste enda tekste. Paraku kirjutavad enamasti tüdrukud. poisid võibolla voldivad ja kleebivad rohkem.

"Vahel õhtul ma ei taha vara minna magama. Päevaplaan siis hakkab kohe mossitades pragama. Ise kirjutasid mind, tee siis nii, kuis käsin sind!"

Selle luuletuse kirjutas "Aktuaalse kaamera" sporditoimetaja Helar Osila - tõsi küll, loomise hetkel käis ta Mäetaguse 8-klassilise Kooli kolmandas klassis.