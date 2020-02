Leedust rahvusvahelist tuuri alustanud Loitsu plaadid ilmuvad välismaal

Eelmisel aastal lindistatud Ved Buens Ende laenlugu "You, That May Wither", mille Portugali Metal Hammer tänavu oodiks täiusele ristis, lõi bändi endal sõnul neile jalad taas alla.

Ameerika plaadifirma Nuclear War Now! andis vinüülidel välja kaks esimest Loitsu albumit ning prantsuse plaadifirma Those Opposed Records annab välja Loitsu kolmest 7-tollisest ja kahest laenloost koosneva kogumiku "Furor Aesticus: Prelude to Vere Kutse Kohustab".

Taasväljaandeid tuleb Loitsult tuleval aastal veel.