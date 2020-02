Suri Gang Of Fouri liider Andy Gill

Briti postpunkbändi Gang Of Four kitarrist, laulja ja lugudelooja Andy Gill suri 1. veebruaril 64aastaselt.

1976. aastal Leedsis asutatud maailmas üheks omanäolisimaks postpunkgrupiks kerkinud Gang Of Fouri asutajaliige Andy Gill haigestus läinud aastal Aasia tuuril hingamisteede haigusse ega paranenudki. "Meie heasõber ja bändiliider on lahkunud," teatasid bändikaaslased.

Ta sai tuntuks oma kratsivate, teravate riffidega, mis on mõjutanud lugematuid hiljem tekkinud bände Fugazist Foalsini ning Nirvanast Franz Ferdinandini, samuti kaasaegseid nagu The Clash ja The Fall.

Gill ise võttis õppust sealt, kust pungilaines esile kerkinud tavaliselt mitte: oma funky'del ja kammivatel kitarrimanöövritel tugines ta Jimi Hendrixile, Wilko Johnsonile ja Parliament-Funkadelic'u kitarristile Eddie Hazelile.

"Andy viimane tuur novembris näitas ainsat viisi, kuidas temasugune mees saaks lahkuda: Stratocaster ümber kaela, lärmavate monitoride ees, kurdistades oma saundiga esiridu," kommenteeris Thomas McNeice Gang Of Fourist.

Gang Of Fouri märgilisemateks albumiteks jäid kaks esimest: "Entertainment!" (1979) ja "Solid Gold" (1981). Oma käekirja jätkati aga läbi nelja aastakümne ning viimane album ilmus alles mullu aprillis: "Happy Now". Gill tegi Gang Of Fouri albumitel sageli enamat tavalisest bändiliidrist, kujunduse loomisest produktsioonini.