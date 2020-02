Viini Sümfooniline Straussi Festivaliorkester annab Eestis neli kontserti

Peter Guth on saavutanud üleilmse tuntuse tänu Straussi muusika esitamisele omapärasel viisil ja teda on nimetatud Strausside muusika kõige stiilsemaks tänapäevaseks esindajaks. Guth haarab muusikute ja publiku tähelepanu, dirigeerides Johann Straussi stiilis - paralleelselt viiulimänguga. Ta täidab lava liikumisega ning jätab ruumi ka huumorile, muutes kunstiliselt sügava muusikalise kogemuse samal ajal lõbusaks kontserdielamuseks.

Peter Guth on teinud koostööd paljude kuulsate orkestritega nagu Londoni Kuninglik Filharmooniaorkester, Tokyo NHK sümfooniaorkester, San Francisco Sümfooniaorkester, Zürichi Tonhalle orkester, Inglise kammerorkester ja riiklik kammerorkester "Moskva Virtuoosid".

1978. aastal asutas Guth Viini Sümfoonilise Straussi Festivaliorkestri, mis on saavutanud rahvusvahelise tuntuse üle maailma. Nad esinevad Viini muusika originaalse interpretatsiooniga nimekates kontserdisaalides üle maailma, Euroopast Jaapani, Hiina ja Lõuna-Koerani.

Viini Sümfooniline Straussi Festivaliorkester on eriline, sest paljude Viini sümfooniaorkestrite seas on kollektiiv üks väheseid, kellel on au juba viimased 20 aastat anda traditsiooniline uusaastakontsert Viini Kontserdimajas. Viini aastavahetuse kontserdid on ühed oodatuimad suursündmused muusikasõpradele üle maailma.

Viini Sümfooniline Straussi Festivaliorkester esineb 11. veebruaril Pärnu Kontserdimajas, 12. veebruaril Tartu Vanemuise Kontserdimajas, 13. veebruaril Jõhvi kontserdimajas ja 14. veebruaril Tallinnas Alexela kontserdimajas.