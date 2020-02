Käivitus Eesti esimene e-mälumäng

"Tegemist on esimese omasuguse mänguga Eestis, mille idee tekkis sellest, kui tahtsime sõpradega laupäeva õhtul mälumängu mängida, aga polnud kaasas tavapärast pappkarbis mängu," rääkis e-mälumängu looja Rain Siemer.

"Sellest tulenevalt mõtlesimegi, et oleks väga lahe kui saaks veebis mängida ja ei peaks ise küsimusi välja mõtlema, vaid mängurit ootaks ees juba valmis valik nutikaid, lahedaid ja teadmisi arendavaid küsimusi," lisas ta.

E-mälumängus on hetkel üle 2500 küsimuse üheksast erinevast teemast: Eesti, kool, ajalugu, eesti keel, geograafia, kultuur, loodus, sport, varia.

Mängudest kolmandik on kõigile tasuta mängimiseks. Kui aga on soovi pääseda ligi kõikidele mängudele, siis seda võimaldab kuutasu, mille sees on lisaks ligipääsule ka võistlemisvõimalus teiste mängijatega ja mängijate edetabeliarvestus, siis näeb ka oma mängude statistikat ning avaneb sõbramäng ehk võimalus oma sõpradele mänge korraldada.

"E-mälumängu eelis on see, et saad seda mängida igal pool ja igal ajal, kui isu peale tuleb ning selleks pole vaja midagi kaasa võtta – peale oma internetiühendusega nutiseadme, mis niikuinii enamustel inimestel tänapäeval taskus on," rääkis Siemer.