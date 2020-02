ERR-i kultuuriportaal teeb ülekandeid Jaan Krossi juubelikonverentsilt

Kirjanike liidu musta laega saalis esinevad ettekannetega kirjandusteadlased, ajaloolased, tõlkijad ja kirjanikud: Jaan Undusk, Tiina Ann Kirss, Cornelius Hasselblatt, Juhani Salokannel, Irina Belobrovtseva, Eneken Laanes, Linda Kaljundi, Margit Sutrop, David Ilmar Lepasaar Beecher, Sirpa Kähkonen, Maarja Undusk ja Kaur Riismaa.

Toimub ingliskeelne vestlusring Jaan Krossi teoste mõjust ja levikust väljaspool Eestit. Jaan Krossi tõlkijad (Maima Grīnberga, Jouko Vanhanen, Turid Farbregd, Frans van Nes) räägivad oma suhtest Krossi loominguga.

Vanalinna Hariduskolleegiumi teatriklassi õpilased esitavad Ellen Niidu ja Jaan Krossi luulekava "Oi sina minu pesa". Kaur Riismaa tutvustab Krossi 100. sünniaastapäeva eel korraldatud õpilaste videokonkursi "Igavesti noor Kross" töid.

Avatud on raamatulett uustrükkide ja juba varem ilmunud raamatutega.

Konverentsil tehakse ringkäik rahvusraamatukogu näitusel "Jaan Kross 100. Maailma avastamine".

KAVA (tumedaga märgitud ettekanded kannab üle kultuur.err.ee)

Köielkõndija. Jaan Kross 100

Konverents Eesti Kirjanike Liidu Musta laega saalis (Harju 1)

Teisipäev, 18. veebruar

9.30–10.00 Kogunemine

10.00–10.20 Eesti Kirjanike Liidu esimehe Tiit Aleksejevi tervitus ja Jaan Krossi nimelise kirjandusauhinna laureaadi väljakuulutamine

10.20–10.50 Jaan Undusk "Käest kinni. Krossiga"

10.50–11.20 Tiina Ann Kirss "Vahelugemine ja alltekst. Jaan Krossi romaanidest"

11.20–11.50 Irina Belobrovtseva "Jaan Kross kui homo ludens"

Paus

12.30–13.15 Ringkäik näitusel "Jaan Kross 100. Maailma avastamine"

Eesti Rahvusraamatukogus (Tõnismägi 2)

Lõuna

14.30–15.00 Jaan Krossi ja Ellen Niidu luulevalik "Oi sina minu pesa" Vanalinna Hariduskolleegiumi teatriklassi õpilaste esituses, juhendaja Kristjan Üksküla

15.00–15.30 Sirpa Kähkönen "On the road of time with Jaan Kross" ("Aja teel koos Jaan Krossiga")*

15.30–16.00 David Ilmar Lepasaar Beecher "The Story of two Chronicles. Balthasar Russow's "The Chronicle of Livonia" and Jaan Kross' "Between Three Plagues" ("Kahe kroonika lugu. Balthasar Russowi "Liivimaa kroonika" ja Jaan Krossi "Kolme katku vahel")*

Paus

16.15–17.30 Vestlus "Jaan Kross elsewhere": Ian Thomson (UK), Job Lisman (Holland), Alice Martin (Soome), vestlust juhib David Ilmar Lepasaar Beecher (Eesti/USA)*

* Konverentsi programm ajavahemikus 15.00–17.30 on inglise keeles. Ettekannete eestikeelsed kokkuvõtted on teesiraamatus

Kolmapäev, 19. veebruar 2020

9.00–9.30 Kogunemine

9.30–10.00 Cornelius Hasselblatt "Jaan Kross ja sakslastest mõrtsukad"

10.00–10.30 Juhani Salokannel "Rakvere romaan – aktuaalne ka täna?"

10.30–11.00 Eneken Laanes "Laager Jaan Krossi loomingus"

Paus

11.20–11.50 Linda Kaljundi "Kross ja Klio tagasitulek. (Populaar)kultuuri, mälu ja teaduse rollist hilise nõukogude aja pärandibuumis"

11.50–12.20 Margit Sutrop "Eetilised valikud Jaan Krossi teostes"

12.20–12.50 Maarja Undusk "Jaani ja Elleni dialoog elus ja luules"

Lõuna

14.15–15.00 Kaur Riismaa "Igavesti noor Kross". Õpilaste videokonkursi tööde tutvustus ja auhindamine

15.00–16.15 "Minu Kross". Jaan Krossi tõlkijate lühiettekanded ja vestlus. Frans van Nes (Holland), Jouko Vanhanen (Soome), Maima Grīnberga (Läti), Turid Farbregd (Norra), vestlust juhib Aija Sakova

16.15–16.30 Lõppsõna: Tiit Aleksejev