"Pruugitud aeg. Punainimese lõpp" vaatab tagasi nõukogude režiimile ja selle lagunemisele. See on pilt nõukogude tegelikkusest selle argisuses, hirmudes ja lootustes. Nüüd, aastakümneid hiljem, oleme valmis ausalt meenutama. Või kas oleme?

"Mida ma mäletan? Häbitunne ei jätnud hetkekski maha… Võib-olla viiekümne või saja aasta pärast kirjutatakse sellest meie elust, mida nimetati "eluks sotsialismi ajal", objektiivselt. Ilma pisarate ja needusteta…"

Lavastus küsib, kuidas totalitarismi tingimustes inimeseks jääda, kuidas säilitada usku ja lootust ajal, mil elada tähendas tunda hirmu. Need lood ei jäta kedagi külmaks, äratavad kogemusi ja aitavad mõista, kust tuleme ja miks oleme just siin, kus oleme. Need lood – nagu ka ajalugu – on tulvil emotsioone ja teravmeelsust, aga ka inimeseks olemise sügavat absurdi.

Lavastaja on Nikita Kobelev, kunstnik Irina Korina, videokunstnik Elisabeth Keshisheva (kõik Venemaalt) ja valguskunstnik Priidu Adlas.

Lavastuses mängivad Kersti Kreismann (Draamateater), Simeoni Sundja, Laura Peterson (Ugala) ja Klaudia Tiitsmaa (Ugala).

"Pruugitud aeg. Punainimese lõpp" kuulub Vaba Lava 2020/2021 hooaja kuraatorprogrammi, mille teemaks on "Murranguaja inimesed". Fookuses on aastad 1989–2019 ning Baltimaad ja nende lähinaabrid: Venemaa, Valgevene ja Ukraina. Kuraatoriks on leedu näitekirjanik Marius Ivaškevičius.

Etendused on eesti keeles venekeelsete subtiitritega.

7. veebruaril kohtub kirjanik ja Nobeli preemia laureaat Svetlana Aleksijevitš Eesti Kirjanike Liidu Musta laega saalis lugejatega.