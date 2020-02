Torupill kutsub festivalile

Festivaliga tähistavad mängijad kahe suurmehe tähtpäevi - Juhan Maakeri ehk Torupilli Jussi 175 sünniaastapäeva ning Riidaja torupillitalu peremehe, Ants Tauli 70 sünnipäeva. Märts sobib festivali pidamiseks ideaalselt ka seetõttu, et 10. märtsil tähistab kogu maailm rahvusvahelist torupillipäeva.

Festivalil saab kolme päeva jooksul süveneda torupillimängu, nautida kontserte ja võtta osa õpitubadest. Õppetunde ja parimaid pillimängunõkse jagavad torupillimeistrid üle Eesti ning külalisena kohale sõitev, kohalikule torupilliringkonnale juba hästi tuntud, Finlay MacDonald Šotimaalt. Nii saab kuulata ettekandeid torupillimängu ergonoomikast, Šoti torupillikaunistuste spetsiifikast, Torupilli Jussi repertuaarist, tantsulisusest ja improvisatsioonist torupillimängus.

Torupillifestivali eestvedaja ning torupillientusiasti Cätlin Mägi sõnul võimaldab festival omasugustega kokku saada: "Eestis torupillimängijaid just palju ei ole, nii ongi tore aegajalt koguneda, teistelt õppida ja torupillijutte rääkida. Ikka selleks, et selle rahvapilli mängimise traditsiooni elus hoida. Muidugi ootame väga ka uusi huvilisi! Festival ongi hea võimalus ennast kiirelt algtõdedega kurssi viia, sest päris algajad saavad laenata torupilli ja meistrite käe all mängu proovida. Eks siis hiljem saab juba teha omad järeldused, kas pillimänguga tõsisemalt edasi minna või mitte," rääkis Mägi.

Torupillifestivalile oodatakse külla ka teistel instrumentidel mängivaid sõpru. Nii kuulebki 20. märtsi galakontserdil Viljandi Pärimusmuusika Aidas kuidas Andre Maaker ja Marek Talts torupillirepertuaari hoopis kitarridel, Peedu Kass kontrabassil ning Lauri Kadalipp saksofonil esitavad. Esmakordselt jõuab kuulajateni ka improvisatsioonilise burdoonijämmi katse, mille eestvedajaks on Jaan Jaago.

Festivaliks valmib Eesti Rahvaluule Arhiiviga koostöös koostatud Torupilli Jussi kogumik, kus lisaks nootidele ja tekstidele, on Cätlin Mägi tänapäevase torupilliga plaadile mänginud kuulsa Torupilli Jussi kõik teadaolevad lood.

Torupillifestival toimub 20.-22. märtsini.