Tallinnas saab näha põhjarahvaste kinokunsti

Sel aastal toimub festival pisut teisel ajal ja harjumuspärased kevadpäevad on muutunud talvepäevadeks. See pole sugugi juhuslik, sest päevade raames näidatakse filme, mis pajatavad just kauges põhjas elavate rahvaste elust.

"Talv on praegu suhteline ja kalendrist sõltuv mõiste," rääkis festivali korraldaja Tatjana Mühlbayer. "Aga leidub rahvaid, kelle jaoks on talv püsiv suurus, sest põhjas kaob päike pikkadeks kuudeks silmapiiri taha."

"Minifestivali eesmärk on heita uus pilk nende rahvaste kultuurile, kes elavad teisel pool polaarjoont, kusjuures see aitab stereotüüpe purustada. Kaugel põhjas aset leidvad filmid on andekad ja ebatraditsioonilised. Ja meile on kõige tähtsam, et seda näeksid meie eesti vaatajad."

Põhjamaine loodus ja karm kliima on ekraanil vaid lisaväärtus lugude puhul, mis kõnelevad keerulistest inimsaatustest.

Talvised rahvusvähemuste filmikultuuri päevad algavad Rootsi režissööri Amanda Kernelli filmiga "Saami veri", mis räägib 14-aastase saami tüdruku Elle-Marja saatusest. 1930. aastate lõpus satub tüdruk Rootsi maakooli, kus saami lapsi kasvatatakse rootsi vaimus, mis tähendab ka oma kommete ja keele unustamist. Film pälvis 2017. aastal Euroopa Parlamendi filmiauhinna Lux Prize.

Festival jätkub Soome ajaloolise draamaga "Tsamo", mida näidatakse Eestis esmakordselt. Film kannab meid 1860. aasta Alaskasse, mis kuulus siis veel Vene tsaaririigi koosseisu. Kaevandusinsener Simon, kes on rahvuselt soomlane, ostab 10-aastase Tsamo nimelise indiaanlanna ja toob tüdruku kodumaale. Simon tahab tüdrukut tsiviliseerida, too aga arvab siiralt, et mees võttis ta naiseks ning käitub vastavalt.

Üheks "Tsamo" režissööriks ja stsenaristiks on Anastasia Lapsui, kes on rahvuselt neenets. Peaosalist, metsikut indiaanlast, mängib aga Albina, Sõktõvkarist pärit kirgiisi tüdruk.

Laupäeval, 15. veebruaril ootab vaatajaid kohtumine Jakuutia kinoga. Eduard Novikovi film "Tsaari lind" viib meid 1930. aastate sügavasse Jakuutia taigasse, kus vaikselt jahi ja kalapüügiga tegeledes veeretavad oma päevi Mikipper ja tema naine Oppuos. Vanakeste harjumuspärase elu pöörab pea peale nende hoovi lennanud kotkas, kes on jakuutidele püha lind. Film sai peaauhinna Moskva rahvusvahelisel filmifestivalil.

Vaatajaid ei jäta enamasti ükskõikseks režissöör Ljubov Borissova film "Siin päike ei looju", mis jutustab noorest Altanist ja tema uuest tuttavast, vanakesest Baibalist, kes on tulnud inimtühjale saarele viimaseid elupäevi veetma. Altan saab vanamehe nõusse, et ta hakkaks pidama videoblogi, mis aitaks tal leida kadunud tütre ja koos sellega elurõõmu.

Jakuutia filmitegijate originaalne stiil eristub lahkuse ja inimlikkusega, mis on äratanud vaatajate huvi ning filmikriitikute tähelepanu. Jakuutia kino on juba ammu rahvusvahelisele areenile murdnud. Mõlemad filmid, mida talvefestivali käigus näidatakse, on kandideerinud prestiižikale Asia Pacific Screen Awardile, mis on Vaikse ookeani piirkonnas Oscarite analoog.

Filme näidatakse originaalkeeles. "Saami verel" on eestikeelsed tiitrid, "Tsamol" ingliskeelsed. "Tsaari lind" ja "Siin päike ei looju" on nii eesti- kui venekeelsete subtiitritega.

Talvefestivali kava

kinos Artis

N, 13.02. kl 17.30

SAAMI VERI

Sameblod

Norra-Rootsi-Taani

2016, 110 min

Režissöör Amanda Kernell

Osades: Maj-Doris Rimpi, Olle Sarri, Ánni Biret Sompi, Bo Lundmark, Lenne Cecilia Sparrok jt.

Vana naine sõidab koos pojaga oma õe matusele Põhja-Rootsi, piirkonda, kust ta on pärit. Tal ei ole mingit soovi uuendada sidemeid oma perekonna ja kogukonnaga, kellest ta ütles väga noorena lahti. Kohale jõudes kerkivad esile vanad mälestused. Noore tüdrukuna oli ta talunud alandusi iseteadlike rootslaste poolt, soovinud olla tunnustatud nendega võrdsena ning lõpuks vahetanud identiteeti, et pääseda ahistavast saatusest. Pärast kõiki neid aastaid tundub talle, et oma päritolu salgamine on iseendale valetamine.

Rootsi ja saami keeles, eesti k. subtiitrid

R, 14.02. kl 17.30

TSAMO

Soome

2015, 92 min.

Režissöörid Anastasia Lapsui ja Markku Lehmuskallio

Osades: Albina Tologovona, Willhelm Grotenfelt, Thomas Yellowhair jt.

1860ndatel aastatel on Alaska ja Soome samaaegselt Vene tsaaririigi osad. Soome kaevandusinsener Simon ostab 10-aastase Alaskas sündinud indiaanlanna ja otsustab ta Soome tuua. Tsamo nime saanud tüdruk ristitakse ja Simon hakkab talle Euroopa kombeid õpetama. Tüdruk arvab, et on Simoniga abielus, kuid kui Simon abiellub naisega, kes on temavanune ja sobivast seisusest, ei saa Tsamo enam midagi aru. Simon on sunnitud tüdruku minema saatma, aga lahing Tsamo identiteedi üle võtab ootamatu pöörde.

Rootsi, soome ja vene keeles, inglise k. subtiitrid

L, 15.02. kl 13.30

TSAARI LIND

Tойон Кыыл

Sahha Vabariik ( Jakuutia ) / Vene Föderatsioon

2018, 80 min.

Režissöör Eduard Novikov

Osades: Stepan Petrov, Zoja Popova, Afanassi Fjodorov, Prokopi Danilov jt.

1930ndate aastate Jakuutias elavad vana Mikipper ja tema naine Oppuos taigas, kus nad peavad lehmi, käivad jahil ja püüavad kala. Talve hakul lendab nende aeda kotkas, püha lind, keda nad ei julge minema ajada. Terve talve toidavad nad lindu, et too nende kariloomi ei ründaks, ja harjuvad selle eluga. Külmal jõulupäeval lendab kotkas majja ja võtab sisse aukoha riiulil ikoonide kõrval. Sestpeale hakkavad vanapaar ja lind maja jagama.

Moskva rahvusvahelise filmifestivali peaauhind. Kandideeris Asia Pacific Screen Awardile.

kl. 15.15

SIIN PÄIKE EI LOOJU

Мин үрдүбэр күн хаһан да киирбэт

Sahha Vabariik ( Jakuutia ) / Vene Föderatsioon

2019, 108 min.

Režissöör Ljuvov Borissova

Osades: Ivan Konstantinov, Stepan Petrov, Anatoli Kirillih jt.

Pärast isaga tülitsemist läheb noor Altan tööle kaugesse Arktikasse, kus ta peab kuu aega üksinda mahajäetud saarel elama. Ühtäkki ilmub välja vanamees, kes soovib veeta saarel oma elu viimased päevad ja tahab, et Altan mataks ta sinna tema naise kõrvale. Altan saab teada, et vanamehe tütar on kadunuks jäänud ja kaupleb mehe nõusse, et teda koos otsida. Üheskoos jäises tundras elades peab Altan iga päev vanameest ärgitama, et ta elule käega ei lööks ja siiski oma tütart näeks.

Film kandideeris Asia Pacific Screen Awardile.

Jakuutia ja vene keeles, eesti ja vene k. subtiitrid