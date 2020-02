Kuressaare proua kirjavahetus saksa sõjavangiga jõuab lugejate ette

Kuressaare Nikolai kiriku torn peitis aastakümneid üht huvitavat saladust. Kuni koguduse õpetaja täiesti juhuslikult kirikutorni kapist leidis ühed saksakeelsed vihikud ümberkirjutatud kirjavahetusega.



"Niipea, kui ma vihikud lahti tegin ja nägin aastaarve, saksakeelset teksti, sõna "Kriegsgefangene", mis tähendab sõjavangi, oli see minu jaoks kohe sündmus," rääkis raamatu koostaja Roland Tõnisson "Aktuaalsele kaamerale".

"Lõpp on järsk! Viimane kiri ütleb, et me sõidame täna ära, lootuses, et see kiri jõuab korrespondendini. Ja jõudis, raamatus ta on olemas," sõnas Tõnisson.

Mõte koostada kirjavahetusest raamat võitis Äripäeva ajalooraamatute ideekonkursi ja nüüd on kunagist keerulist olustikku kirjeldav kirjavahetus kõigile avalik.

"Selle proua kirjavahetus oli üllatus ka tema lähedastele, kes andsid loa selle raamatu ilmumiseks. Nendega on suheldud. Mõningad kõhklused olid kindlasti kõikidel osapooltel, aga need said kõik ületatud," lisas Roland Tõnisson.

Kirjavahetuse teist poolt ehk kunagise saksa sõjavangi jälgi pole senini suudetud Saksamaal tuvastada, aga Tõnisson usub, et see siiski juhtub.