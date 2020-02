Otseülekanne pühapäeval: Chopini konkursi gala

Konkurss sai alguse 1997. aastal, kui Narvas toimus esimene noorte pianistide konkurss, mis oli pühendatud Poola heliloomingu suurkuju Frédéric Chopini loomingule. Konkursist võtsid osa Eesti muusikakoolide õpilased. 1999. aastal sai konkurss rahvusvahelise staatuse, osa võtsid Balti mere regiooni noored muusikud Eestist, Lätist, Poolast, Soomest ja Venemaalt. Igale uuele konkursile tuli Narva üha rohkem lapsi ja noori. Alates 2002. aastast on konkurss tunnistatud Euroopa Liidu noorsookonkursite liidu (EMCY) liikmeks ja toimub üle aasta.

Osavõtjatele pakutakse kultuuriprogrammi ja tutvustatakse Eestit ja Narvat, toimuvad meistriklassid, ekskursioonid, kontserdid. Pedagoogide ja osavõtjate jaoks korraldatakse konsulatsioone ja seminare rahvusvahelise žürii liikmete osavõtul.

Parimad Chopini loomingu noored interpreedid selguvad 15. veebruariks, 16. veebruaril toimub Tallinnas Estonia kontserdisaalis konkursi galakontsert, kus laureaadid astuvad üles koos Narva linna sümfooniaorkestriga Anatoli Štšura juhendamisel. Klassikaraadio teeb Chopini konkursi galakontserdilt salvestuse, mis jõuab salvestusena ka Raadio 4 kavva.

Konkursi preemiafondi eesmärk on tunnustada võrdselt õpilasi ja õpetajaid ning avastada noori talente ja aidata neid edasises professionaalses arengus. Selle hulka kuuluvad Poola Vabariigi suursaatkonna ning Eesti kultuuriministeeriumi valmistatud hariduspaketid. Laureaate premeeritakse väliskontserditega, meistriklassidega, esinemistega koos tunnustatud orkestritega, Chopini koguteoste väljaandega, Eesti Klaveriõpetajate Seltsi poolt Eesti heliloojate nootide ja CDga "15 tükki Kuldfondist". Preemia on ka ERRi poolt. Grand Prix laureaat ja tema õpetaja on traditsiooniliselt kutsutud Poola "Chopini jälgedes" kontsertreisile.