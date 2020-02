Riia raekojas näeb Tallinna sajandivanustel postkaartidel

Esmaspäevast on Riia raekojas avatud näitus "801-aastane Tallinn sajandivanustel postkaartidel". 20. sajandi alguses trükitud 30 Tallinna vaadetega postkaarti pärinevad TLÜ akadeemilise raamatukogu baltika osakonna fotokogust, kus tänaseks on arvele võetud üle 15 620 foto ja postkaardi.

Postkaardid tutvustavad Riia näitusel läti vaatajalegi tuttavaid Tallinna vaatamisväärsusi ja pildimotiive enne I maailmasõda. Näiteks võib fotodel näha Toompea linnust, Pika Hermanni ja Paksu Margareeta torne, Oleviste kirikut, Viru väravaid, Kadrioru lossi, rahvusooper Estonia hoonet, Russalka monumenti jm. ajaloolisi paiku. Näituse plakatit ehib foto Tallinna sümbolhoonest – keskaegsest raekojast.

Teadaolevalt esimene allinna ajalugu tutvustav näitus on avatud 29. veebruarini ja sündis koostöös Läti rahvusarhiiviga, kes Riia raekojas näitusi korraldab ja kellega see akadeemilisele raamatukogule on alates 2018. aastast juba neljas ühine projekt. Näitust toetab Eesti suursaatkond Riias. Näituse kuraator on raamatukogu teaduskommunikatsiooni ja näituste juht Harry Liivrand.