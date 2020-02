Vana-Narva makett leidis uue koha Narva muuseumis

Narva muuseum lahendas enam kui kolm aastat vindunud Vana-Nnarva maketi probleemi kolme kuuga. Taiese eksponeerimiseks sobiv koht leiti endise mööblivabriku haldushoones ning täna viidi mitu koormatäit Vana-Narva pabermaju uude asupaika.

Vanasti oli kõik lihtne, makett asus raekojas. Nüüd tuleb kõigepealt üles otsida punakommunaari Albert Tiimani nimeline tänav, selle tänaval asuvad vana mööblivabriku tootmishooned ja siinsamas kõrval ongi sissepääs Vana-Narva ekspositsioonisaali.

Endise mööblivabriku saalis sulandub makett uude ekspositsiooni, kus külastajad saavad tutvuda Narva õitsenguaastatega. Rootsi ajaga ja Nõukogude tööstuslinnaga ning ka võimaliku tulevikuga.

"Kui vaadata seda saali, siin on alles fantastiline puhas 70. aastate stiil, mis võimaldab meil nii-öelda rääkida sellest 1984. aastast. See kontrast selle maketi ja keskkonna vahel on minu meelest fantastiline. Me just kasutame seda ära," selgitas SA Narva muuseum juhatuse liige Ivo Posti "Aktuaalsele kaamerale".

"Meile tundub, et Narva vajab tulevikku rohkem kui seda väga kuulsusrikast minevikku ja seetõttu me soovime pakkuda välja erinevad Narva tuleviku stsenaariumid aastaks 2034," märkis näituse kuraator Mairo Rääsk.

Kuulsa maketi autor sai töökoha muuseumis ja on maketi uue asupaigaga rahul.

See saal on väga valgusküllane ja isegi raekoja saalist suurem. Siia mahub kogu makett koos linnuse ja promenaadiga täielikult," sõnas Narva muuseumi vastne fonditehnik-meister Fjodor Šantsõn.

Vana-Narva makett avatakse publikule aprillis ja uus näitus saab valmis selle aasta juulis.