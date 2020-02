Erkki-Sven Tüür taaselustab teose loomeperioodi algusajast

Tallinna kammerorkester ja Tõnu Kaljuste alustasid proovidega, et tuua kontserdisaali Erkki-Sven Tüüri 1. sümfoonia uusversioon. Esiettekanne on kavas 21. veebruaril "Kõrvaringi" kontserdisarjas Eesti muusika- ja teatriakadeemia suures saalis.

Tüüri 1. sümfooniat on varem korra 1984. aastal Eesti Raadio ERSO Stuudiotunnis. Teos valmis konservatoorium lõputööna ning ajal, mil progerokki viljeleva In Spe eestvedaja noor Tüür otsustas keerata elus uue lehekülje ja jätkata kutselise heliloojana. Tegu on Tüüri esimese orkestriteosega.

"Muusikalise materjali mõttes on 1. sümfoonia loogiline edasiminek In Spe instrumentaalpaladest," ütles Tüür, kes oli ansambli eestvedaja aastatel 1979–1983.

Loomeperioodi algusaja olulist teost uuesti komponeerides suhtus Tüür enda sõnul algmaterjali tolleaegsetele püüdlustele truuks jäädes. Samas katsetas ta tänaseid kogemusi ja püüdis suhestuda originaalpartituuriga kompositsiooniõpetaja positsioonilt.

Sümfoonia nr 1 uusversioon valmis 2018. aasta suvel ning see jõuab esiettekandele 36 aastat pärast algupärast versiooni esitust.

Uudisteos tuleb ettekandele Tõnu Kaljuste juhtimisel sarjas "Kõrvaring" teisel kontserdil, kus seekord on läbiv teema eri põlvkondade heliloojate sidemed. Kontserdikava telg on Arnold Schönbergi ja Erkki Sven Tüüri varajane loomeperiood. Mõlemad sõbrustasid vanemate kolleegidega ja õppisid neilt loomingulisi elutarkusi. Schönbergi õpetaja oli Alexander von Zemlinsky ja Tüüril Lepo Sumera.

Teoseid esitavad sopran Yena Choi, Eesti muusika- ja teatriakadeemia koor ja Tallinna kammerorkester Tõnu Kaljuste dirigeerimisel.

1993. aastal asutatud Tallinna kammerorkester on Eesti ainus püsikoosseisuline keelpilliorkester. Orkestri moodustavad keelpillimängijad, kes astuvad regulaarselt üles ka solistide ja kammermuusikutena. Tallinna kammerorkestri asutaja ja kunstiline juht on Tõnu Kaljuste.