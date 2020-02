Löökpillimängija Evelyn Glennie: lisan muusikale erinevaid kõlavärve

Eesti muusikaga on Evelyn Glennie olnud seotud läbi Erkki-Sven Tüüri 4. sümfoonia "Magma", kus ta esitas löökpillipartii. Seekordsetel kontsertidel kõlab Trio HLK ühe liikme Richard Harroldi muusika. "See muusikaline keel oli minu jaoks uus," sõnas ta ja mainis, et ta lisab sinna marimba ja vibrafoni. "Lisan erinevaid kõlavärve, mida tekitavad väikesed timpanid, taldrikud ja kausikesed."

Pianist ja helilooja Richard Harrold sõnas, et nende lugudes on kohti, mis on rahulikud, kuid siis tuleb sisse peaaegu vägivaldne energia. "Sinna vahele jääb palju improvisatsiooni, nii et meie muusika ei allu kindlale stiilile," mainis ta.

Kitarrist Ant Law rõhutas samuti, et nende kontsertide puhul ongi põnevaks küljeks just improvisatsioon, mis muudab kõik õhtud eriliseks. "Meil ja Evelynil on ruumi katsetada erinevaid asju," sõnas ta ja lisas, et kõik kolm Eestis toimuvat kontserti võivad olla täiesti erinevad. "Me katsetame mõnuga erinevaid võimalusi."

Šotlanna Evelyn Glennie on üks maailma tuntumaid marimbamängijaid. Tema karjäär on seda hämmastavam, et kui Evelyn oli 8-aastane, hakkas tema kuulmine vaikselt hääbuma. 12-aastaselt oli ta peaaegu kurt. 90-protsendisest kuulmiskaost hoolimata on Evelyn Glennie kahekordne Grammy võitja ja nõutud helilooja.

​Evelyn Glennie rääkis oma karjäärist täpsemalt "Ringvaates":