Fotografiskas näeb Brasiilia dokumentaalfotograafi sarja kullakaevandusest

Tallinnas Fotografiskas, on reedest vaadata Brasiilia päritolu dokumentaalfotograafi Sebastiao Salgado eepiline sari Brasiilia kullakaevandusest nimega "Kuld".

Fotode sari valmis 1986. aastal Serra Pelada kullakaevanduses. Tegemist oli kullakaevajate eneste algatusel tekkinud kaevandusega, kus töötas 52 000 meest. Salgado jäädvustas kullakaevajate elu monokroomis, trotsides toona levinud vaimustust värvifotograafiast.

"Neid fotograafe, kes olid jäädvustanud seal toimuvat, oli olnud seal palju enne, aga praeguseks mäletab ajalugu seda kullakaevandust just tänu Salgado töödele," selgitas Fotografiska Tallinn kaasasutaja Rain Tamm "Aktuaalsele kaamerale".

"Ta ei ole ainult puhtalt dokumentalist, ta oskab leida stseene ja momente ning õigesti ka kadreeringut valides jäädvustada nii, et nad näevad välja nagu kunstfotod. Need oleksid justkui lavastuslikud, kuigi tegemist on puhta dokumentalistikaga," lisas ta.