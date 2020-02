Saaremaa Ühisgümnaasiumiga 12 aastat seotud olnud rahvatantsupedagoogi Anna Raudkatsi mälestuseks korraldab kool juba seitsmendat aastat koolinoorte üleriigilisi rahvatantsu võistutantsimisi. Tänavune rekordhulk osalejaid on kinnituseks, et huvi rahvatantsu vastu on noorte seas suur.

Seitse aastat tagasi pidi tantsurühmi meelitama ja paluma Saaremaale võistu tantsima. Kuidagi saadi kokku seitse rühma. Sel nädalavahetusel oli aga Kuressaares nagu väike tantsupidu - kohale oli saabunud 28 tantsurühma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Üks tantsupäev oli pühendatud täielikult Mait Agu tantsudele. Žüriis oli ka poeg Märt, kes avaldas samas arvamust, et tegelikult pole õige panna tantse üksteisega võistlema.

Aga korraldajatel on oma seisukoht.

"Ikka peab võistlema! Ja tead milleks, peab selleks, et kui tuleb tantsupidu, kus on väga suur konkurss, siis sa juba oled harjunud väikese võistlusmomendiga kuskil vabas olukorras ja sul on tantsupeole palju lihtsam pürgida," selgitas võistutantsimise üks korraldajatest Eena Mark.

Lisaks tantsule ja emotsioonile annab rahvatants noortele veel miskit olulist praegusel nutiajastul. Ja see ei ole ainult liikumine.

"See annab julguse poisil tüdrukul käest kinni võtta. Ja ümbert kinni võtta. See annab selle esimese kogemuse, et ma pean tüdrukuga suhtlema, mis tänapäeval

Täiesti teistmoodi tantsuga võtsidki Tallinna Prantsuse Lütseumi tantsuansambel Leesikad tänavuselt Anna Raudkatsi võistutantsimiselt Grand Prix' Tallinna kaasa.