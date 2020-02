Kirjanduspreemia nominent Mihkel Mutt: Vargamäe on nii Eesti kui ka maailma mudel

14. märtsil antakse välja Eesti kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemiad, kus esseistika kategoorias on nomineeritud on Mihkel Muti teos "Töö ja armastus. Tammsaaret tuulates". ERR kultuuriportaalile antud intervjuus rääkis ta lähemalt, mis on Tammsaare suurimad tugevused ning miks tasub tema teoseid tänaseni lugeda.

"Tammsaare on oma elus kirjutanud kõige tähtsamatest asjadest üldse maailmas ning need lähevad korda igale inimesele, kes vähegi oma elu üle järele mõtlevad," mainis Mutt ja lisas, et umbes pool sajandit on sellest möödas, kui ta esimest korda Tammsaaret luges. "Need mõtted on nüüd lõpuks kristalliseerunud ja ma olen need kirja pannud, süda on rahule saanud."

Mihkel Mutt selgitas, et Tammsaare oli ilmalik jutlustaja. "Kuigi ta oli kirikuvastane ja formaalselt mitteusklik, siis on raske leida teist kirjanikku, kelle raamatud oleksid niivõrd uue testamendi keelest läbi imbunud ja tähtis on ka tema eetika, Tammsaare näeb läbi inimese nõrkust, aga samal ajal ta ka armastab teda."

"Vargamäe on Eesti mudel ka praegu, Vargamäe on tegelikult ka maailma mudel," nentis ta, rõhutades, et see raamat on mõeldud igasugu õppuritele, kes peavad Tammsaarega tegelema. "Veel rohkem on seda vaja inimestele, kes ellu astuvad, veel kitsamalt on seda vaja vastabiellunutele, sest nad saavad siin võib-olla usku ja tuge, kuidas armastust ja tööd õigesti mõista ja tasakaalustada."