Sakala 3 teatrimajas esietendub rühmituse Olmeulmad uus tantsulavastus

Kolmapäeval esietendub Tallinnas Sakala 3 teatrimajas loomingulise rühmituse Olmeulmad tantsulavastus "Sanctum Textum". Tantsijate sõnul on see kaasaegse keha palverännak igavikku.

Laval on Raho Aadla, Age Linkmann, Arolin Raudva, Maarja Tõnisson ja kuubik, mis hakkab rändama. Nii toimubki ainult esietendus Sakala 3 teatrimajas, edaspidi liigub kuubik, millel tantsuetendus toimub, erinevatesse paikadesse.

Tantsijatele pakubki huvi ka see, kuidas kuubik erinevates keskkondades arhitektuuriliselt mängima hakkab. 2017. aastal nomineeriti Olmeulmade esimene lavastus parima tantsulavastuse kategoorias Eesti teatriauhinnale. Läinud aastal sai järjelavastus "Olmeulmad 2" etenduskunstide ühisauhinna ja tantsuauhinna nominatsiooni.

"See kuubik sümboliseerib meie jaoks ühist abstraktset ruumi, mille peal me kõik neljakesi koos toimime. Ühtlasi on see meie kodukosmoselaev, millega me hakkame liikuma paigast paika," selgitas tantsija Maarja Tõnisson.

"See kuubik on vist ka väga tugev viide kujutava kunsti postamendile, kus peal on ka antiik- ja barokkskulptuurid. Kindlasti me oleme saanud väga palju sellist loomismaterjali ja liikumispõhimõtteid just kujutava kunsti teostest," sõnas tantsija Riho Aardla.