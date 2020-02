Taavi Esko: minu mentor oli Veljo Tormis

Kuusalu muusikaelu karismaatiline hing on Taavi Esko. Koos oma abikaasa Niina Eskoga on neil kahepeale kokku üheksa koori.

Kuusalus on Taavi Eskol lastekoor, segakoor, kammerkoor ja poistekoor. "Seal tegutseb koore veel. Esimesest laulupeost võttis osa Kuusalu meeskoor 1896. aastal Tartus. Mehed läksid peole hobustega. Kolm päeva läksid, kolm päeva pidasid pidu ja kolm päeva tulid tagasi," kõneles dirigent Kuusalu meeskoori ajaloost. "Kuusalu on ajalooline paik."

Taavi ja Niina juured on Hiiumaalt. "Olin üliõpilane, kui Kuusalu koolist tuli kauaaegne direktriss otsima muusikaõpetajat. Mina polnud sellisest kohast varem kuulnudki," selgitas Esko.

"Tahtsin Eesti Rahvusmeeskoori laulma minna, kuid õnneks see mõte muutus kiiresti. Nüüd laulab seal minu poeg Ero. Tore oli oma käe järgi ise midagi luua," sõnas ta. "Kandideerisin klassikalisesse laulu, kuid konkurents oli suur ning seetõttu astusin sisse hoopis koorijuhtimise erialale. Kuna ma olin seal ainuke mees, siis mind võeti vastu," kommenteeris enda muusikuteed Ero Esko.

"Mul oli kaks valikut. Kas ma lähen õppima klassikalist laulu või valin erialaks infotehnoloogia. Otsustasin IT kasuks. Ma ei tahtnud laulmisega põhitööna tegeleda. Tahan, et see oleks minu jaoks nauditav ning saaksin sellega tegeleda vabakutselisena," selgitas erialavalikut poeg Lauri Esko.

"Me mõlemad laulsime isa käe all algklassidest kuni keskkoolini välja. Kui ta Kuusalu koolis alustas, siis oli tal ka noorteansambel, mis toimetas väga heal tasemel," lisas Ero.

"Veljo Tormis oli minu mentor. Ta oli palju koori juures. Ta kunagi ei keeldunud ja andis alati nõu. Kord ütles ta sellise kuldse lause – "Taavi, mul on kõik noodis kirjas. Tee nii nagu on noodis, siis tuleb hästi välja," meenutas Taavi ning lisas, et kord liitus esinemisel Veljo kooriga ning nii õnnestus tal Veljo Tormist dirigeerida.

Taavi arvab, et kiitust on ta elus saanud liiga palju. "Kui oled palju saanud, siis püüad teistmoodi mõtlema hakata. Samas öeldakse, et kiitust ei ole kunagi liiga palju," rääkis ta auhinna saamisest.

"Kahepeale kokku on meil üheksa koori. Taavil on Kuusalus neli koori, minul on siin kaks, aga linnas on lisaks veel kolm," rääkis Taavi abikaasa Niina Esko. "Suurem kriitik olen ilmselt mina. Ma arvan, et koori ees on alati kergem seista, kui kuulata seda, mida koor esitab."

"Taavi on üdini aus. Ta annab kogu oma hinge igasse proovi," kommenteeris Niina Taavi fenomeni. "Ta on tohutult töökas ja suhtub muusikasse lugupidamisega," lisas Ero.